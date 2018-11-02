Nissan поднял цены на самый доступный внедорожник Terrano
В нем появилась камера заднего вида и новый цвет модельного ряда
Компания Nissan подготовила к выпуску обновленный кроссовер Terrano 2018 модельного года. Изменилась не только комплектация, но и цены.
«Там цвет новый, для определенных комплектаций изменился дизайн дисков, поставили камеру заднего вида дополнительно», — рассказала НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске). Как уточнили корреспонденту НГС, новый цвет — коричневый металлик, а камера заднего вида появилась на версии Elegance Plus.
Стоимость ходовых средних комплектаций Elegance и Elegance Plus увеличилась соответственно на 6 и 17 тысяч рублей. В базе автомобиль стоит
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Дмитрий Косенко
Фото nissan.ru