Nissan поднял цены на самый доступный внедорожник Terrano

В нем появилась камера заднего вида и новый цвет модельного ряда

Кроссовер оснащен полным приводом и 2-литровым мотором мощностью 143 л.с.





Компания Nissan подготовила к выпуску обновленный кроссовер Terrano 2018 модельного года. Изменилась не только комплектация, но и цены.





«Там цвет новый, для определенных комплектаций изменился дизайн дисков, поставили камеру заднего вида дополнительно», — рассказала НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске). Как уточнили корреспонденту НГС, новый цвет — коричневый металлик, а камера заднего вида появилась на версии Elegance Plus.





Стоимость ходовых средних комплектаций Elegance и Elegance Plus увеличилась соответственно на 6 и 17 тысяч рублей. В базе автомобиль стоит 980 000 рублей, а в максимальной версии Tekna — 1 269 000 рублей. Кроссовер может оснащаться полным приводом, 2-литровым мотором мощностью 143 л.с., механикой или автоматом. Конкурирует, по мнению экспертов, Terrano с автомобилями Renault Duster и Hyundai Creta.





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