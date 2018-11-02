подробности

Nissan поднял цены на самый доступный внедорожник Terrano

В нем появилась камера заднего вида и новый цвет модельного ряда

Кроссовер оснащен полным приводом и 2-литровым мотором мощностью 143 л.с.
Кроссовер оснащен полным приводом и 2-литровым мотором мощностью 143 л.с.


Компания Nissan подготовила к выпуску обновленный кроссовер Terrano 2018 модельного года. Изменилась не только комплектация, но и цены. 


«Там цвет новый, для определенных комплектаций изменился дизайн дисков, поставили камеру заднего вида дополнительно», — рассказала НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске). Как уточнили корреспонденту НГС, новый цвет — коричневый металлик, а камера заднего вида появилась на версии Elegance Plus. 


Стоимость ходовых средних комплектаций Elegance и Elegance Plus увеличилась соответственно на 6 и 17 тысяч рублей. В базе автомобиль стоит 980 000 рублей, а в максимальной версии Tekna — 1 269 000 рублей. Кроссовер может оснащаться полным приводом, 2-литровым мотором мощностью 143 л.с., механикой или автоматом. Конкурирует, по мнению экспертов, Terrano с автомобилями Renault Duster и Hyundai Creta. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

Лучшие джипы: новосибирцы бросились покупать «Лэнд Крузер Прадо», «Хёндай Крету» и уазики.

Прочтений: 2070

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено