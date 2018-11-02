В Новосибирск заходит новая сеть из Москвы — ради неё в ТЦ закрыли точку местного ритейлера
Первый магазин откроется к концу ноября
Столичная сеть книжных магазинов «Республика» откроет в Новосибирске две торговых точки — они появятся в СТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Галерея Новосибирск». В последнем магазин откроется на месте новосибирской сети Book Look.
Как сообщили в самой «Республике», магазины в Сибири сеть будет открывать самостоятельно (у «Республики» так же есть своя франчайзинговая программа).
«Открытие планируем 29 ноября. Сразу после открытия первого магазина последует открытие второго. Наша "фишка" — не в количестве наименований книг, а в их правильной селекции. Мы отбираем только лучшее из нового: в нашу сеть никогда не попадёт низкопробная литература», — сообщил представитель сети корреспонденту НГС через официальную группу в «Фейсбуке».
В помещении, которое «Республика» заняла в «Галерее Новосибирск», еще недавно работал магазин новосибирской сети Book Look. Как пояснил владелец компании «Аристотель» (которой принадлежит эта сеть) Михаил Трифонов, магазин в этом ТРЦ закрыт «по инициативе арендодателя, которого не устраивали продажи с квадратного метра».
«Он хотел принципиальных изменений в позиционировании и внешнем виде. Мы предлагали разные варианты. А потом просто сказали, что нас закрывают. Из устных разговоров стало понятно, что московское руководство "Галереи" не хочет рассматривать варианты не из Москвы», — рассказал Трифонов.
В офисе компании «ТПС недвижимость», которая управляет «Галереей», ситуацию комментировать отказались. Магазин «Республики» здесь должен открыться в конце декабря. В «МЕГЕ», по данным администрации магазина, — «к началу декабря».
«Республика» — сеть магазинов книг, канцелярских принадлежностей и товаров для отдыха. На сайте сети сейчас есть адреса 31 магазина, 26 из которых расположены в Москве, 3 — в Санкт Петербурге и 2 — в Екатеринбурге.
Компании «Аристотель» принадлежат в Новосибирске три магазина сети Book Look, а также несколько отдельных более крупных магазинов под разными названиями: «Плиний Старший», «Марк Аврелий», «Иван Федоров» и т. д. Самая крупная книжная сеть в Новосибирске сейчас — столичный «Читай-город» (15 торговых точек).
Ситуация, когда на месте закрытого магазина одной сети тут же открывается торговая точка конкурентов, — не редкость. Так, в октябре супермаркет «Лента» заменил в торговом центре «Family Холидей» закрытый ранее флагманский супермаркет сети «Холидей Классик».
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Стас Соколов
Фото предоставлены сетью «Республика» (1, 3, 4), автора (2)