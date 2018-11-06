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По Красному проспекту пройдёт демонстрация: водителям придётся пропустить колонну

Также ради празднования 7 ноября перекроют улицы в двух районах

Коммунисты отметят праздник в Академгородке, в Первомайском районе и на Красном проспекте
Коммунисты отметят праздник в Академгородке, в Первомайском районе и на Красном проспекте

Вечером в среду, 7 ноября, по центру Новосибирска пройдёт демонстрация в честь Дня Октябрьской революции — водителям придётся остановиться, чтобы пропустить шествие.


«В 17:30 колонна Новосибирского обкома КПРФ начнёт движение от Дома офицеров по Красному проспекту. Во главе колонны пройдут руководители областного комитета КПРФ и депутаты-коммунисты разных уровней. В 18:00 на площади Ленина состоится митинг, приуроченный к протестной акции против пенсионной реформы», — сообщили в пресс-службе Новосибирского обкома КПРФ.


Корреспонденту НГС в пресс-службе обкома уточнили, что колонна будет идти в основном по центральной аллее Красного проспекта. Но водителям придётся пропустить шествие, когда демонстранты будут пересекать перекрёстки и подходить непосредственно к площади Ленина. 


В свою очередь, пресс-центр мэрии сообщил, что ради празднования Дня Октябрьской революции перекроют участки двух улиц.


«7 ноября пройдёт демонстрация, посвящённая Дню Великой Октябрьской социалистической революции, поэтому временно приостановят движение транспорта по Морскому проспекту от улицы Терешковой до улицы Учёных с 12:00 до 13:00 и по улице Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда с 12:30 до 13:50», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В Академгородке перекрытия продлятся с 12:00 до 13:50
В Академгородке перекрытия продлятся с 12:00 до 13:50


В мэрии добавили, что также завтра из-за праздника на один час — с 10:00 до 11:00 — будет закрыто движение по двум улицам в Первомайском районе. Под перекрытие попадёт участок улицы Физкультурной от Первомайской до Героев Революции и участок улицы Маяковского от Физкультурной до Эйхе.


В Первомайском районе движение закроют на час
В Первомайском районе движение закроют на час


Как коммунисты отмечали этот праздник в прошлом году, можно прочитать в нашем репортаже

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