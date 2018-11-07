Новосибирец нашёл в воде смертельно опасный металл — «Горводоканал» проводит проверку

В пробах воды, взятых в центре города — на улице Орджоникидзе, обнаружили опасный металл

Новосибирец Сергей Шпаков решил проверить водопроводную воду дома и в офисе и отдал её в лабораторию для изучения — там выяснили, что количество таллия в воде превышено в 50 раз. «Горводоканал» сообщил, что предельно допустимая концентрация этого металла не превышена, и заверил, что проводит свою проверку водопроводной воды.







«У нас уже два года собака чешется, покрыта пятнами. Ветеринары не могут нормально диагноз поставить. Уже на всё лечили, убрали цветы, поменяли корм. При этом у жены постоянная горечь во рту. Решили, в общем, посмотреть воду. Нашли лабораторию "Академлаб", они закупили нужные приборы и разложили воду на составляющие — порядка 30–40 элементов. И на этом графике, который нам предоставила лаборатория, таллий был изображён большим столбцом. Поэтому для чистоты опыта решили сдать ещё несколько проб: водопроводную воду, воду, проведённую через фильтр, и в офисе пробу взяли», — вспоминает Сергей Шпаков.





В протоколе анализов воды (копии документа есть в распоряжении НГС) содержится список из 5 элементов: таллия, фосфора, марганца, бария и железа. «Все элементы разные (по содержанию. — Прим. ред.), а таллий везде одинаковый — 0,005, превышен в 50 раз. Это же тяжёлый опасный металл. Если это действительно так, то весь город травится!» — считает Сергей Шпаков.





В «Горводоканале» изучили результаты исследований и в ответ на запрос НГС сообщили, что лаборатория использовала методику, позволяющую обнаружить таллий в воде только в случае, если его концентрация будет превышена в 50 раз. «Показатель таллия в аналитической лаборатории "Академлаб" — меньше 0,005 мг/дм3, что свидетельствует о том, что содержание таллия в исследуемой воде ниже предела обнаружения установленного методикой измерения», — объяснили в ответе из коммунального предприятия за подписью замдиректора по эксплуатации Владимира Гусева.





При этом в «Горводоканале» отметили, что для получения точных данных необходимо другое оборудование, которое способно определять гораздо меньшую концентрацию таллия в воде. «Следует использовать методику <...> позволяющую определять концентрацию <...> показателя в 0,5 ПДК, в случае с таллием это 0,00005 мг/дм3.





На основании вышеуказанного, можно сделать заключения, что превышения таллия в питьевой воде в 50 раз не подтверждается, таллий в питьевой воде меньше предела обнаружения данного метода», — заверил заместитель директора по эксплуатации «Горводоканала».





Получить оперативный комментарий в «Академлаб» корреспонденту НГС не удалось: в лаборатории не брали трубку.







В ответе «Горводоканала» также сообщается, что предприятие проводит «углубленные исследования образцов воды по наличию в них таллия» — для этого привлекли Центральную химико-бактериологическую лабораторию водопровода. О результатах этой проверки сообщат в начале ноября.





В июле прошлого года жительница дома на улице Покрышкина рассказала НГС, что от воды из-под крана полмесяца плохо пахнет. Тогда в «Горводоканале» заявили, что питьевая вода соответствует нормам.