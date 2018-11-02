Горы в полосочку: дизайнеры показали новый логотип Шерегеша
Символом курорта станет логотип с необычными буквами
Для популярного у новосибирцев лыжного курорта Шерегеш разработали новый бренд — в этом сезоне у него появится собственная символика.
Как сообщается на сайте администрации Кемеровской области, бренд курорта разработан Агентством по туризму Кемеровской области совместно с туристическим кластером Кемеровской области. Новый стиль придумала компания POWER Brand, известная по бренду «I'm Siberian».
«На данный момент мы сделали дизайн-систему и концепцию будущего бренда, — объяснил креативный директор компании POWER Brand Владимир Черепанов. —
В ней единственный постоянный элемент — логотип в фирменном написании, который напоминает лыжи и сноуборд, снежок, покатые склоны гор и полную свободу на фоне».
По его словам, в целом задача бренда — сформировать туристическую привлекательность региона, в том числе и единой символикой. «Сейчас стиль будет вводиться, но постепенно. Скорее всего на каких-то знаковых событиях в формате оформления праздников, в формате сувениров, — рассказал Черепанов. — В наших планах создание полноценной навигации по курорту. Скорее всего, это перспектива следующего сезона».
По информации на сайте компании, помимо визуальной символики в планах создать службу гидов, которую назвали «туристической полицией», которые будут помогать отдыхающим. Кроме того, дизайнеры разработали брендовую одежду.
1 ноября 2ГИС выпустил карту Шерегеша — в приложении указаны все трассы, подъёмники и кафе.
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Анна Богданова
Фото powercs.ru