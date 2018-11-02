подробности

Горы в полосочку: дизайнеры показали новый логотип Шерегеша

Символом курорта станет логотип с необычными буквами

Новая символика появится в Шерегеше уже в этом сезоне
Новая символика появится в Шерегеше уже в этом сезоне

Для популярного у новосибирцев лыжного курорта Шерегеш разработали новый бренд — в этом сезоне у него появится собственная символика.


Как сообщается на сайте администрации Кемеровской области, бренд курорта разработан Агентством по туризму Кемеровской области совместно с туристическим кластером Кемеровской области. Новый стиль придумала компания POWER Brand, известная по бренду «I'm Siberian».


«На данный момент мы сделали дизайн-систему и концепцию будущего бренда, — объяснил креативный директор компании POWER Brand Владимир Черепанов. — 


В ней единственный постоянный элемент — логотип в фирменном написании, который напоминает лыжи и сноуборд, снежок, покатые склоны гор и полную свободу на фоне».


По его словам, в целом задача бренда — сформировать туристическую привлекательность региона, в том числе и единой символикой. «Сейчас стиль будет вводиться, но постепенно. Скорее всего на каких-то знаковых событиях в формате оформления праздников, в формате сувениров, — рассказал Черепанов. — В наших планах создание полноценной навигации по курорту. Скорее всего, это перспектива следующего сезона».



Дизайнеры объяснили, что форма написания напоминает доски для сноуборда и снежные наплывы
Дизайнеры объяснили, что форма написания напоминает доски для сноуборда и снежные наплывы


В концепцию бренда входит одежда с новой символикой
В концепцию бренда входит одежда с новой символикой


По информации на сайте компании, помимо визуальной символики в планах создать службу гидов, которую назвали «туристической полицией», которые будут помогать отдыхающим. Кроме того, дизайнеры разработали брендовую одежду.


1 ноября 2ГИС выпустил карту Шерегеша — в приложении указаны все трассы, подъёмники и кафе. 

Прочтений: 2434

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено