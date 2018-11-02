Монетный двор отчеканил монету, которую нарисовала 11-летняя девочка
Школьница победила в конкурсе, и её отвезли на награждение в Москву
Сегодня, 2 ноября, в Москве наградили 11-летнюю Дарью Нафталимову, которая нарисовала эскиз жетона для конкурса, объявленного новосибирской нумизматической компанией.
Победительнице детского конкурса вручили диплом и специальный подарок — монету-жетон, отчеканенную по её эскизу. Всего на Московском монетном дворе сделали 100 штук жетонов к международной выставке монет Coins-2018.
«Мы за свой счёт привезли в Москву на два дня, на время выставки, победительницу Дарью с её мамой. Привезли, поселили в гостинице "Рэдиссон Славянская": так они в полном восторге от всего. Приехали они из Тульской области, из деревни — со станции Узловая. Они посетят выставку, получат награду, пообщаются с прессой, а дальше будут в своё удовольствие гулять по Москве», — сообщил корреспонденту НГС один из организаторов конкурса, соучредитель новосибирской компании Albo Numismatico Евгений Ануфриев.
Всероссийский конкурс на лучший детский эскиз сувенирной монеты-жетона объявила новосибирская компания Albo Numismaticо в конце марта 2018 года. А в октябре новосибирцы совместно с партнёрами из журнала «Золотой червонец» и представителями Гознака подвели итоги и определили победителя — 11-летнюю Дарью Нафталимову из Тульской области.
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Илья Калинин
Фото предоставил Евгений Ануфриев