Монетный двор отчеканил монету, которую нарисовала 11-летняя девочка

Школьница победила в конкурсе, и её отвезли на награждение в Москву

Сувенирный жетон, выпущенный по рисунку победительницы конкурса, отчеканен на Московском монетном дворе в количестве 100 штук





Сегодня, 2 ноября, в Москве наградили 11-летнюю Дарью Нафталимову, которая нарисовала эскиз жетона для конкурса, объявленного новосибирской нумизматической компанией.





Победительнице детского конкурса вручили диплом и специальный подарок — монету-жетон, отчеканенную по её эскизу. Всего на Московском монетном дворе сделали 100 штук жетонов к международной выставке монет Coins-2018.







«Мы за свой счёт привезли в Москву на два дня, на время выставки, победительницу Дарью с её мамой. Привезли, поселили в гостинице "Рэдиссон Славянская": так они в полном восторге от всего. Приехали они из Тульской области, из деревни — со станции Узловая. Они посетят выставку, получат награду, пообщаются с прессой, а дальше будут в своё удовольствие гулять по Москве», — сообщил корреспонденту НГС один из организаторов конкурса, соучредитель новосибирской компании Albo Numismatico Евгений Ануфриев.







Победительница детского конкурса эскизов для сувенирного жетона 11 летняя Дарья Нафталимова





Всероссийский конкурс на лучший детский эскиз сувенирной монеты-жетона объявила новосибирская компания Albo Numismaticо в конце марта 2018 года. А в октябре новосибирцы совместно с партнёрами из журнала «Золотой червонец» и представителями Гознака подвели итоги и определили победителя — 11-летнюю Дарью Нафталимову из Тульской области.