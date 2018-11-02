Рыба мечты: новосибирец случайно поймал в море 10-килограммового сазана

Павел Панин не раскрывает точное место, где ему удалось поймать крупного сазана





Новосибирский рыбак Павел Панин поймал в Обском море сазана весом почти 10 килограммов, хотя его целью была совсем другая рыба, рассказал рыболов.







Сазана весом 9700 граммов Павлу Панину удалось поймать в водохранилище на территории Ордынского района — так в конце октября он закрыл сезон. Фотографией удачного улова он поделился на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.







«Это мой первый сазан — в основном, я ловлю щуку, судака. Случайно абсолютно сазан был пойман», — рассказал корреспонденту НГС новосибирец, отметив, что он не стал отпускать рыбу обратно в море.







По словам Павла Панина, он ловил на спиннинг — и сазана удалось вытащить в лодку примерно за 2 минуты.





Павел Панин добавил, что рыбачит с детства, а трофейной рыбалкой занимается около 5 лет, также он активно участвует в соревнованиях. Самой большой рыбой, которую ему довелось поймать, была почти 12-килограммовая щука.







Осенью ещё один новосибирский рыбак поймал огромного сазана в Обском море — вес рыбы был 14,2 килограмма. Андрей Сергеев рассказал НГС, что выловил рекордную рыбу там же — в Ордынском районе Новосибирской области.

