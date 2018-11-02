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«Приходится бежать отсюда»: работники завода Чкалова пожаловались на массовые сокращения

На заводе ситуацию называют «оптимизацией»

Работникам авиазавода предложили стать строителями и грузчиками 
Работникам авиазавода предложили стать строителями и грузчиками 

Работников Новосибирского авиазавода имени Чкалова предупредили о массовых сокращениях — им предложили уволиться самим и пообещали урезать зарплаты.


По словам работника одного из цехов, который попросил не указывать его имя (оно известно редакции. — Прим. ред.), о грядущих сокращениях его и его коллег предупредило начальство из-за того, что «закончился госзаказ». 


«У нас госзаказ был до 2020 года, а мы всё сделали — на следующий год осталось пять самолётов. Мы торопились, делали их больше нормы: надо делать по 12 самолётов в год, а мы делали по 16–18, чтобы премии получали в руководстве. 


Заказы закончились, и народа больше не нужно столько на заводе. 


<...> У нас в цехе 130 человек, а сейчас надо оставить 40 человек. Они хотят в этом году уволить 500 человек с завода — под сокращения, говорили, — и в следующем году 700. Сейчас уже говорят, что никакого сокращения не будет: посадят на голый оклад, и люди сами поувольняются», — рассказал корреспонденту НГС один из авиастроителей. 


Он уточнил, что средняя зарплата простых работников на заводе составляла около 40 тысяч рублей, а теперь подразумевается, что она будет падать каждый месяц до чистого оклада. В зависимости от разряда он составляет 17–19 тысяч рублей, но начальство обещает платить около 25 тысяч. С его слов, на заводе из 6,5 тысячи работников планируют оставить 3,5 тысячи.


«Если мы по соглашению [сторон] увольняемся, нам два средних оклада оплачивают. Пенсионерам предлагают три средних оклада и пять тысяч 10 лет им к пенсии будут доплачивать. Пенсионеры согласились — они все до 27 декабря работают. <...> Завод реставрируют сейчас: кого в строители отправили, кого в грузчики по заводу, чтобы не увольнять. Это с декабря того года идёт», — добавил он. 


Мужчина решил не увольняться, а его коллега — другой работник завода — рассказал корреспонденту НГС, что сразу написал заявление на увольнение, получив два оклада, и теперь ищет другую работу.


«Пенсионеров не увольняют. Они (руководство завода. — Прим. ред.) считают, что они неприкосновенные, а молодых сокращают и выгоняют каждый день. Очень плохая на заводе ситуация, не знаю, почему государство выделило 1,5 или 2 миллиарда на ремонт завода, если у него нет перспектив. Были списки [работников], которые могут перейти в другой цех, а потом сказали, что делать там нечего в цехах, "вас не берут", и ставят перед фактом. 


У людей, у почти 40–50%, — ипотеки, все молодые, и приходится бежать отсюда», — рассказал бывший авиастроитель.


На официальный запрос НГС с просьбой объяснить ситуацию руководство завода за неделю так и не ответило. 


Начальник управления персоналом завода Александр Иконников в разговоре с корреспондентом НГС подчеркнул, что сокращений завод не проводит: «Нет, у нас массовых сокращений нет. <...> У нас обычная идёт работа: кто-то находит себе другую работу, кто-то уходит на пенсию, кто-то уезжает в другие города... У нас бывают сокращения, они практически каждый месяц проходят, когда, например, переводим работников с одного цеха и переводим в другой».


Председатель профкома завода Виктор Райм подтвердил корреспонденту НГС, что объёмы госзаказа снизились, но о сокращениях на заводе не говорят — это «оптимизация». 


«Наверное, на каждом предприятии происходят некая оптимизация то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения работников в целом. 


Сейчас в соответствии с объёмами производства на заводе действительно происходит оптимизация, но она происходит не в том смысле, что людей сокращают. 


У меня был разговор с директором нашего предприятия Сергеем Николаевичем Панасенко, и при этой беседе он мне конкретно сказал: "Виктор Леонидович, мы наших людей, даже если они в соответствии с объёмами будут лишними, мы их всё равно перетрудоустроим в наших же подразделениях", то есть на заводе. <...> », — пояснил Виктор Райм.


Он добавил, что на заводе сократили план производства «по основному изделию» — Ту-160 — это стратегический ракетоносец. Но вместе с ним завод получил ещё один секретный заказ, объёмы которого, по мнению председателя профкома, смогут перекрыть тот объём, который сократили по Ту-160. Конкретные планы кадровой оптимизации Виктор Райм уточнить не смог.


В региональном министерстве труда и социального развития, как и в Российском профсоюзе трудящихся авиационной промышленности пояснили, что о сокращениях на заводе имени Чкалова им не сообщали. В минтруда отметили, что о грядущих сокращениях организации обязаны предупредить органы службы занятости за 2–3 месяца, иначе заводу грозят штрафы.


Недавно аналитики выяснили, что наиболее распространённые причины, побуждающие новосибирцев уйти с работы, — это ссоры с коллегами и начальством, при этом у половины из них нет финансовой подушки на случай внезапного увольнения. 

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