подробности

14-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки в Ленинском районе

Пострадавшую с травмой черепа доставили в больницу

Девушка упала с высоты пятого этажа
Девушка упала с высоты пятого этажа


Вечером 1 ноября из окна девятиэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпала 14-летняя девочка.


Информацией о случившемся с редакцией НГС поделилась местная жительница. По её словам, инцидент произошёл в доме № 16 на улице 9-й Гвардейской Дивизии.


«Там с пятого этажа упала 14-летняя девушка. Её доставили в больницу с травмой черепа», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.


В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Прочтений: 8639

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено