14-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки в Ленинском районе

Пострадавшую с травмой черепа доставили в больницу

Девушка упала с высоты пятого этажа





Вечером 1 ноября из окна девятиэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпала 14-летняя девочка.





Информацией о случившемся с редакцией НГС поделилась местная жительница. По её словам, инцидент произошёл в доме № 16 на улице 9-й Гвардейской Дивизии.





«Там с пятого этажа упала 14-летняя девушка. Её доставили в больницу с травмой черепа», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.





В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.