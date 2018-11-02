14-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки в Ленинском районе
Пострадавшую с травмой черепа доставили в больницу
Вечером 1 ноября из окна девятиэтажки в Ленинском районе Новосибирска выпала 14-летняя девочка.
Информацией о случившемся с редакцией НГС поделилась местная жительница. По её словам, инцидент произошёл в доме
«Там с пятого этажа упала 14-летняя девушка. Её доставили в больницу с травмой черепа», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.
В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позже.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой