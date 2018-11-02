На «Родниках» построят четыре детсада, школу и поликлинику

Первый детсад уже спроектировали — его начнут строить в следующем году

В новом детском саду на улице Мясниковой будет 160 мест на 10–12 групп малышей





На севере «Родников» анонсировали строительство четырёх детских садов, школы и поликлиники — их построят внутри микрорайона «Северные Стрижи», который 1 ноября анонсировало руководство строительной группы «Стрижи».







«Первый садик уже запроектирован, прошёл экспертизу и уже вот-вот мы получим разрешение на строительство — он находится в локации Северной Короны-2 (строящиеся дома по ул. Мясниковой, 30 к1 и 30 к2. — Прим. ред.), — рассказал председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — Садик достаточно большой, на 160 мест, порядка 10–12 групп там будет, и мы уже близко к тому, что найдём на него финансирование».







В компании рассчитывают начать строительство в следующем году, чтобы детский сад заработал уже в 2020 году. Кроме того, в районе улицы Декоративный питомник зарезервированы ещё три участка для детских садов и участок для школы на 1100 мест, а также для поликлиники.







По словам гендиректора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, помимо этого в компании рассматривают возможность строительства детской школы искусств или дома культуры в микрорайоне.







«Какая-то культура там будет, в каком виде — будем решать в конце этого года – начале следующего. Но что-то культурное совместно с минкультом области там будет», — заверил он.







Все это планируют строить параллельно с жильём: группа планирует 6–7-летнее развитие 17 га земли в этом месте, строительство будет разделено на 4–5 крупных этапов. При этом в компании отметили, что в последнюю очередь планируют строить поликлинику: относительно недавно сданная 29-я поликлиника, по их данным, задействована не на полную мощность.







ЖК «Северная Корона» стал началом для нового большого микрорайона





Игорь Белокобыльский при этом признал, что пока жители будущего нового микрорайона будут пользоваться инфраструктурой, уже построенной здесь компанией «Энергомонтаж». Со своей стороны компания планирует построить наземный переход через Красный проспект, чтобы связать территорию «Северных Стрижей» со школами и детскими садами «Родников».







Сейчас в районе будущего микрорайона «Северные Стрижи» построен первый этап жилого комплекса «Северная Корона», ведётся строительство второго и третьего этапов. Крупнейшим застройщиком «Родников» при этом остаётся компания «Энергомонтаж»: сейчас она ведёт строительство не только в существующем 6-м микрорайоне, но и в перспективном 7-м.

