Синдром Гулливера: на внедорожнике «Бурлак» мы отправились в заболоченные леса и утонули

Этому автомобилю чем хуже — тем лучше, а когда хорошо, ему неинтересно

Снегоболотоход «Бурлак» создан для экстремальных условий





Я прошу: «Высадите меня прямо здесь, я пофотографирую». «Пожалуйста», — отвечают. Выпрыгиваю на середину колеи, которую разбередил «Бурлак», и ноги медленно, но с аппетитом подъедает трясина.





Примерно сюда я и спрыгнул





«А ты траву подгибай вот так, может, не потонешь», — советуют из кузова бывалые. И уезжают.





С единственной кочки, на которой мне удалось устоять, «Бурлак» выглядел примерно так





Вообще это была дурная идея насчет «пофотографировать». Пока «Бурлак» месил болото, я искал равновесие на кочке и видел лишь его блестящую спину, которая сверкала то так, то этак. Мои куцые сапоги понемногу заливало сверху.





Когда едешь по болоту, то, что казалось землёй, выгибается вдруг волнами





«А в прошлом году один так прыгнул, по пояс утонул», — делится опытом Алексей Макаров, создатель «Бурлака»





«Бурлак» спроектирован для условий Крайнего Севера, снегов, льдов, морской воды, а также болот и прочих грунтов, неустойчивых, как наша жизнь.





Суммарная ширина пары колёс — полтора метра, высота каждого — 1,7 метра





Сфотографировать его эффектно оказалось сложно, потому любая кочка на фоне колёс высотой с человека кажется не кочкой, а шероховатостью. Мясистыми, как губы Элвиса, шинами он не разбрызгивает лужи, а всасывает их внутрь себя. Чмок — и не остаётся даже брызг.







Обшивка кузова — из некрашеного алюминиевого листа





По грязи «Бурлак» ездит напористо





От автомобиля, который напоминает броневик спереди и автозак сзади, ожидаешь неспешности, но на самом деле «Бурлак» разгоняется до 60–65 км/ч. Поскольку сидишь высоко, будто на крыше другой машины, субъективная скорость умножается на полтора.





«Потонул?» — думал я с тревогой, чавкая сапогами. Нет, не потонул





При штурме болот его то и дело кренит, когда один из бортов проваливается в трясину. Болото маячит в метре от боковых окон и развёрнуто почти в анфас.





В такие моменты становится не по себе





— На льду так и бывает: если машина проваливается, то неравномерно, — философски замечает создатель «Бурлака» Алексей Макаров, выворачивая руль, блокируя все три межколёсных дифференциала и поддавая дизельной тяги.





«Это вообще не грязь», — говорит Алексей





Просто симпатичная дорога





Едешь, куда глаза глядят, — это про него





Несмотря на кажущуюся уязвимость, шины низкого давления не боятся тонких деревянных пеньков





Если промоина глубже, чем ожидалось, её одолевают вплавь





«Бурлак» выползает из ловушек без посторонней помощи, хотя, если мыслить «легковым умом», каждый такой крен провоцирует желание бежать за трактором. Впрочем, далеко не убежишь — кругом болото.





Водных преград он не боится





Каждое колесо «Бурлака» имеет водоизмещение порядка 1200 кг, то есть способно удержать на воде «Жигули». Поэтому шестиколёсный «Бурлак» сохраняет плавучесть даже в гружёном состоянии, взяв на борт дюжину человек и две тонны груза.





На плаву «Бурлак» покачивается из стороны в сторону





Его можно оснастить гребным винтом, но наша машина лопатит воду колёсами — для небольших переправ этого достаточно. На плаву он тоже то и дело кренится.





У этого «Бурлака» мотор впереди, что не очень выгодно для плаванья





Пока мы пересекаем водоём, инженеры вспоминают первого «Бурлака» (тот был устойчив, как танкер) и рассуждают о плюсах и минусах разных компоновок. Например, «Бурлак» на фотографиях переднемоторный — так он увереннее идёт по снегу и хорошо управляется. Но заднемоторные версии лучше плавают и легче взбираются на край льдины или крутой берег.





Испытательный полигон находится в прямой видимости от Екатеринбурга





В окрестностях больших городов сложно найти вызов для автомобиля, внутри колёс которого можно проводить экскурсии. Поэтому настоящие испытания «Бурлаков» проводятся вдали от спальных районов, например, в снегах Полярного Урала и дрейфующих льдах Карского моря.











Изначально строительством вездеходов Алексей Макаров занимался из личного интереса, и первенцем был «фамильный» автомобиль «Макар» в многочисленных вариациях. «Бурлак» заметно крупнее и с начала 2018 года выпускается мелкосерийно на предприятии, которое Алексей создал в Екатеринбурге. Но есть у проекта и другая подоплёка: Макаров и его команда мечтают добраться на «Бурлаке» до Северного полюса.







— Сначала надо вот это дело на рельсы поставить, а потом и о Северном полюсе можно думать, — говорит Алексей, имея в виду серийную сборку.





На первом этапе производства сложно заподозрить в этой «теплице» будущий автомобиль





Мелкосерийное производство стапельным методом





На раму крепят ходовую часть и все агрегаты





Меморайзер





В основе «Бурлака» — пространственная рама из стальных профилей, обшитая алюминиевыми панелями, — для снижения массы. Но всё равно набегает под 400 кг одних только листов.





Его размер становится очевиден в сравнении с обычными машинами, которые ему примерно до глушителя





Уазик выглядит малолитражкой, а малолитражка — грызуном





По размерам «Бурлак» крупнее всего, что встречается на обычных дорогах. При длине 7,5 метра он в полтора раза больше какой-нибудь Audi Q7, высок (3,2 метра) и очень широк (2,8 метра), что исключает езду по дорогам общего пользования.







— В тундре габариты значения не имеют, — объясняет Алексей Макаров. — Для транспортировки он частично разбирается и помещается в стандартную фуру, а когда приехали на место, уже без разницы. На базе стандартной машины шириной 2,55 метра болотоход не создашь — как минимум, такие широкие шины требуют пространства для поворота, плюс мы хотели обеспечить место для комфортной жизни экипажа: они, бывает, в пурге неделями вахтуют.





Нижняя часть машины сделана так, чтобы облегчить очистку ото льда





Кстати, в этих рассуждениях о ширине есть отсыл к попыткам оборонщиков создать арктические вездеходы на базе «Уралов» и КАМАЗов: по мнению Алексея, их конструкция изначально не подходит для техники, которой нужно выдерживать водные процедуры в мороз –45 градусов. В том числе из-за невозможности полностью изолировать днище и поставить «нормальные» колёса.





Плоское днище и просвет больше 70 см





Самая впечатляющая часть «Бурлака» — его колеса и всё, что с ними связано. Например, просвет в 70+ см позволяет пройти под ним на корточках. Давление в шинах регулируется централизованно, причём подкачка идет от турбокомпрессора дизеля Cummins.





Изнутри такой подъём эффектен: в какой-то момент видишь только небо





Например, при штурме этого косогора давление в колёсах уменьшили примерно до 0,15 атмосфер, что близко к давлению, которое оказывают на грунт гусеничные машины. Для езды по рельефу с сильным боковым уклоном (траверсом) есть клапаны, блокирующие переток воздуха из нагруженной шины в «расслабленную».





Колёса спускаются прямо из кабины и так же накачиваются





Шины по заказу «Вездеходов Макарова» делают в Китае, но рассматривается и отечественный вариант «Волжского шинного завода»





Шины «Бурлака» лишены мощных грунтозацепов, но Алексей считает, что для подобных машин от зубастой резины проку мало: шина становится тяжелее, теряется эластичность, портится поверхностный слой тундры. А в тундре за это могут спросить: если не олени, то экологи.





Сварной рычаг передней подвески





Подвески всех колёс независимые на поперечных рычагах с мощными пружинами и двойными амортизаторами. За ходом не гнались: на сильных уклонах «долговязость» подвески лишь дестабилизирует машину.





Корпус дифференциала и тормозные механизмы





Вся агрегатная часть «Бурлака» спрятана внутри лодки, что необходимо для защиты в том числе от наледи, борьба с которой в северных широтах обретает накал, знакомый тем, кто отскребал лёд с решеток советских холодильников.





Включение полного привода, понижающей передачи и блокировки дифференциалов — тумблерами





Трансмиссия полноприводная: задние четыре колеса гребут постоянно, «передок» можно включить принудительно, получив схему 6х6. Понижайка с двукратным усилением момента активируется пневмоприводом. Сама раздатка заимствована от ГАЗ-66, но в оригинальном корпусе.







По такой местности он едет на «заднем приводе» (на самом деле, четырёх задних колёсах)





Дифференциалы имеют электропривод блокировок, но включаются они лишь кратковременно в тяжёлых условиях, потому что при «жёсткой» схеме чудовищный крутящий момент может буквально порвать ходовую часть.





Хорошо виден колёсный редуктор, двойные амортизаторы «Первоуральского агрегатного завода» и пружины, сделанные на заказ казанской фирмой





А момент столь высок благодаря не только понижающей передаче, но и колёсным редукторам собственного производства с передаточным отношением 3,8. Они же избавляют саму трансмиссию от лишних нагрузок.





Дизель Cummins. Унификация с серийной техникой удешевляет обслуживание, а нестандартные компоненты включены в ремкомплект, который идет вместе с автомобилем





Коробка передач — пятиступенчатая механика от «Газели», которой «привычно» работать с таким мотором





Силовой агрегат «Бурлака» заимствован от «Газели Next»: это турбодизель Cummins (форсированный до 150 л.с.) и пятиступенчатая усиленная под него коробка передач. Мотор утопили в коротком передке «Бурлака», чтобы обеспечить минимальную высоту центра тяжести.







Интересно, что рулевое управление у него не механическое, а гидравлическое — эта схема частенько используется на внедорожной технике.





Когда такая туша выныривает у тебя из-под локтя, невольно делаешь шаг назад





Но душу путешественника бередят не только болотные сапоги «Бурлака», но и его жилой отсек, который условно делится на четыре части и позволяет жить в нём с достаточным комфортом.





Компоновка салона может быть разной: это экспедиционный вариант





В передней заседают водитель со штурманом, позади них кухня, за ней — самый большой отсек, который трансформируется в спальню, а в хвосте есть ещё «предбанник», который по заказу превращается в баню (душевую).





Водительское место — примерно как у грузовой машины, и управление похоже





Салон минималистичен и хорошо «читается» взглядом





Внутри можно стоять: высота 1,85 метра. На фото справа — Александр Плотников, инженер-конструктор проекта «Бурлак»





Кухонный стол и вытяжка над ним. Газовая плита ставится сверху, есть розетки на 220 В





Спальная конфигурация передней «комнаты»





Центральная часть: здесь в рядок поместятся человек шесть





Есть полочки. За дверью — «предбанник»





Небольшой отсек в задней части подходит для созерцания пройденного пути





Чтобы забраться внутрь, есть складная лесенка





Внутри лучше, чем в болоте





Впрочем, компоновка и оснащенность салона могут меняться в зависимости от задач, но для арктических версий утепление изолоном, отопитель салона, предпусковой подогреватель (топливный и электрический), а также конвертор на 220 вольт являются обязательной программой.





В местах, для которых «Бурлак» предназначен, размер перестаёт быть проблемой





И когда едешь на такой машине, невозможно избавиться от навязчивой мечты о путешествии в режиме «безлимит», для которого она и создана. Забраться бы куда-нибудь, где тебя не найдут заказчики и критики...





Расход топлива по грунтовке — порядка 30 л/100 км. Суммарный объем трех баков — 400 литров





Но это не будет лёгкой прогулкой. «Бурлак» требует убитых дорог или их отсутствия, а по такой местности невозможно ехать расслабленно. В салоне царит почти морская качка, сидушки едва держат тело и просят многоточечных ремней, а крены с дифферентами искушают вестибулярный аппарат.





Грязь он месит с видимым удовольствием





Но главное — он всё-таки едет, а если не едет, плывёт или занимается чем-то средним, взбивая вязкую прибрежную грязь. Через полчаса в кабине «Бурлака» у тебя развивается синдром Гулливера — это когда ты веришь, что любое препятствие можно перешагнуть.





Скошенная передняя часть лодки обеспечивает большие углы въезда





Правда, для частных лиц «Бурлак» всё же дороговат: без «эксклюзивных» допов он стоит в районе 8,5 миллиона рублей, поэтому основные покупатели — богатые северные предприятия. Первые серийные «Бурлаки» отправились на Чукотку возить продовольствие, грузы и людей.





Человек за рулём кажется необычно маленьким на фоне исполинской машины





Напоследок интересуемся у Алексея, проявляет ли интерес к его детищу государство, для которого освоение Арктики стало стратегической задачей.







— Никто к нам пока не обращался, — отвечает он хмуро.





У авторов есть масса идей о дальнейшем развитии своего проекта





И становится даже странно. Судить о предельных возможностях «Бурлака» и его пригодности к несению службы нам сложно — это тема для экспертов. Но он является результатом инженерной эволюции, в которой выживает сильнейший. И как минимум, выглядит соблазнительной идея устроить ему очную ставку с другими образцами арктической техники и без предвзятости сравнить их возможности.





Сборка машин происходит в небольшом цеху





А вообще смысл таких автомобилей в России становится особенно понятен, когда глядишь на так называемую «карту дичи» — она показывает оставшиеся на планете глухие уголки, львиная доля которых принадлежит лишь пяти странам. И наибольшие запасы — как раз у России.





А вообще в России изобрели десятки самых невероятных вездеходов, репортажи о которых вы найдете по ссылкам ниже



