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«Это не нормально»: в Новосибирске расцвела жимолость

Желтые цветы заметили в Академгородке

Жимолость зацвела в прошлые выходные
Жимолость зацвела в прошлые выходные


В Новосибирске, несмотря на холод, зацвела жимолость — учёные говорят, что это случилось из-за тёплой осени. 


Фотографии распустившихся цветков растений в редакцию НГС прислал читатель Алексей Яновский.


«В среду я побывал на даче в окрестностях Академгородка и сделал чёткие снимки цветков жимолости на фоне снега. Зацвела она в прошлые выходные», — сообщил в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.


По словам учёных Центрального ботанического сада СО РАН, цветение жимолости в это время года — не нормально.


«Это не нормально. Но эта проблема имеет место быть в регионах с длинным теплым периодом. У жимолости короткий период вегетации, уже в августе у неё начинается период покоя и, если осень тёплая, то она выходит из состояния покоя, и мы наблюдаем так называемое вторичное цветение. Плоды, как правило, завязаться не успевают, цветки замерзают. Если это происходит массово, то на следующий год — значительное снижение урожая, а если ежегодно, (южные регионы) — гибель растений», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук СО РАН Ирина Боярских.


В воскресенье, 28 октября, синоптики зарегистрировали в Новосибирске новый температурный рекорд: настолько тёплой погоды в этот день в городе не было за всю историю метеонаблюдений.


Пик торговли ягодами жимолости произошёл в Новосибирске в конце июня. Тогда продавцы просили за небольшой контейнер с ягодой 100 рублей.

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