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«Солярка превратилась в кисель»: восемь автобусов сошли с линии после заправки на АЗС

На заправке объяснили, что пока зимнего топлива у них нет

На заправке посоветовали уточнять, зимнее или летнее у них дизельное топливо 
На заправке посоветовали уточнять, зимнее или летнее у них дизельное топливо 

2 ноября 7 машин новосибирского перевозчика не смогли выйти на линию из-за замёрзшего топлива — на заправке объяснили, что пока зимней солярки нигде нет.


«Сегодня утром у меня транспорт встал. 8 машин, это маршруты № 72 и № 399, — рассказал новосибирский перевозчик Анатолий Кожанов. — Солярка замерзла в баках, просто превратилась в кисель. Теперь отогреваем машины».


По его словам, машины заправлялись на заправке «Гранд». «Вообще везде на стелах пишут "Зимняя". А они не пишут, — объяснил перевозчик. — Мне сказали, что вы сами покупаете, но можете не покупать, информация есть в чеке. Но чек же выдается тогда, когда машина уже заправлена».


На АЗС «Гранд» НГС рассказали, что есть несколько вариантов, как покупатель может понять, какое здесь топливо. «У клиентов на чеках написано, у кассиров информация есть, что она летняя, и цена на ценнике стоит как за летнюю солярку», — объяснили в компании, добавив, что зимнего пока нет, потому что сейчас не зима, а зима начнётся с 1 декабря. 


Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская пояснила, что заправки обычно ориентируются на погоду, но какое именно топливо продавать — летнее или зимнее — на их усмотрение. «Вообще всегда должен висеть паспорт того нефтепродукта, которым торгует оператор. То есть можно не спрашивать, а подойти и посмотреть это. Вся информация для потребителя размещается в открытом доступе, — уточнила она. — Это в обязательном порядке».


За последнюю неделю в Новосибирске снова выросли цены на бензин и дизельное топливо. Новосибирскстат подсчитал, что сильнее увеличилась средняя стоимость дизельного топлива — с 45 рублей 90 копеек до 46 рублей 48 копеек за литр. 

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