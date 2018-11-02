В Новосибирске начали подозрительно часто гореть мусорки. МЧС винит во всем морозы и курильщиков

Спасатели предупреждают, что неосторожность при курении может привести к пожарам в подъездах и на балконах

В Новосибирске стали чаще гореть мусоропроводы в многоквартирных домах — пожарные винят в этом жильцов, которые с наступлением холодов стали курить в подъездах.







«Как только похолодало на улице, стали учащаться случаи возгораний в мусоропроводах жилых домов», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Корреспонденту НГС в МЧС уточнили, что летом таких заявок не было вообще, а с сентября пожарные выезжали на тушение мусоропроводов в Новосибирске уже больше 10 раз.





Только за последние сутки, 1 ноября, в городе произошло три таких случая — в жилых домах на Ватутина, Мира и Полевой. А за самые холодные месяцы прошлой зимы — с ноября по март — мусоропроводы в городе горели 62 раза.





Спасатели пояснили, что чаще всего к таким пожарам приводит неосторожность при курении: жители выбрасывают в мусоропровод горящие спички или непотушенные сигареты. В итоге едкий дым от загоревшегося мусора заполняет квартиры и подъезды, а это небезопасно.







«В бытовых отходах могут быть синтетические материалы, которые горят коптящим пламенем, распространяя специфический запах. Кроме того, внутри мусоропровода могут находиться выброшенные аэрозольные баллончики, способные взрываться», — пояснили в МЧС.







В ведомстве добавили, что курильщикам также не стоит бросать горящие спички в кабине лифта — они могут, например, упасть в шахту через отверстие в полу. «Дым по лифтовой шахте из-за сильной тяги воздуха распространяется очень быстро, при этом человек, находящийся в лифте, может задохнуться», — предупредили в МЧС.







Кроме того, к пожару может привести курение на балконе.





«Брошенная вниз сигарета часто попадает на соседский балкон, где хранятся вещи. По ним огонь быстро распространяется, от воздействия высокой температуры лопаются стекла, и пожар переходит в квартиру или же может попасть на другой балкон», — пояснил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новосибирской области Александр Покидов.







В начале октября из-за неосторожности при курении загорелась квартира в трёхэтажном доме на улице Халтурина: на пожаре погибли три человека.