Продавцы акул: хитрые новосибирцы начали перепродавать игрушки из ИКЕА

БЛОХЭЙ стала бестселлером после того, как превратилась в героя социальных сетей





Мягкие игрушки БЛОХЭЙ из магазина ИКЕА, ради которых покупатели устроили давку у прилавков, появились на сайтах частных объявлений в Новосибирске.





На сайте частных объявление «Авито» корреспондент НГС сегодня насчитал четыре объявления (при этом вчера их было восемь). У одного из продавцов явно большие запасы дефицитной игрушки: на фото целая гора — около 20 БЛОХЭЙ. Расстаться с ними пользователь AVITO по имени Андрей готов по цене 2000 рублей за штуку. В самой ИКЕА эти игрушки стоят 1495 рублей.





На вопрос, откуда у него столько БЛОХЭЙ, Андрей не ответил, ограничившись только сообщением, что «акулы есть в наличии».







Ещё один продавец, представившийся Виктором, вчера вечером сообщил НГС, что купил акулу еще весной.





«Был какой-то хайп с этими акулами. Мы её купили со своей девушкой. Наделали фоток, и она лежала в углу. Узнал, что их по-прежнему не хватает и решил продать», — рассказал Виктор. Сегодня этого объявления уже не было в базе — игрушки раскупают с огромной скоростью.







Предриимчивые новосибирцы накупили игрушек впрок





2000 рублей за акулу — обычная цена на «Авито», хотя некоторые предлагают более выгодную цену в 1900 рублей.







Дефицит на именно этот вид игрушки возник после того, как её обладатели начали выкладывать с соцсети фотографии с акулой в самых разных позах и мизансценах.







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В самой ИКЕА говорят, что рады такому неожиданному успеху своего продукта, но не могут пока обеспечить им всех желающих. По словам руководителя отдела маркетинга новосибирского магазина ИКЕА Петра Хороших, поставки этих игрушек происходят примерно раз в неделю и их быстро разбирают.







Недавно в ИКЕА и других новосибирских магазинах появились новогодние игрушки — посмотреть на праздничные товары можно здесь.