Подробности смертельной аварии на трассе: погибшую выкинуло из машины — её искали час

«Тойота» вылетела в кювет, ударилась о столб и несколько раз перевернулась

Водитель «Тойоты» не справилась с управлением, после чего машина вылетела в кювет





Вечером 1 ноября на трассе Новосибирск — Сокур произошла смертельная авария, в которой погибла 30-летняя женщина. Одна из свидетельниц ДТП рассказала, что автомобиль вылетел в кювет, затем ударился о столб и несколько раз перевернулся.





«Я ехала в сторону Мочище со скоростью около 70 км/ч. Мне навстречу полетела машина, и я заметила, что она едет как-то неустойчиво, её шатало в разные стороны. Я немного вывернула руль влево, и машина пролетела мимо меня. У меня аж машину пошатнуло. Понимаю, что что-то не то. Посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, как машина кувыркается. Я тут же развернулась, начала останавливать машину, чтобы помочь.





Приехала полиция, но эту девушку не могли найти нигде около часа. Мы искали и за машиной, и после машины. В итоге её нашли за забором, видимо, её от удара туда выкинуло»,





— рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий аварии Татьяна.





Согласно данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 21:45 на 17-м километре трассы Новосибирск — Сокур.





«В 21:45 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, двигалась по дороге Новосибирск — Сокур со стороны Сокура в сторону Новосибирска. На 16-м километре она совершила съезд с дороги в правый по ходу движения кювет», — сообщается в сводке ГИБДД по Новосибирской области.





От полученных травм женщина скончалась на месте. Также в сводке отмечено, что было нарушено ПДД «Несоответствие скорости конкретным условиям движения».





По словам очевидицы последствий аварии Татьяны, автомобиль сначала вылетел в кювет, затем ударился о столб и несколько раз перевернулся.





Машина слетела в кювет, ударилась о столб и несколько раз перевернулась





Поздним вечером 30 октября на 47-м километре автодороги Р-256 «Сибирь» столкнулись «Лада», Mitsubishi и Toyota. В аварии погиб водитель «Лады», а водитель «Тойоты» попал в больницу с серьёзными травмами.

