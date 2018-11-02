Маловато будет: в Новосибирской области сократился ввод жилья

Снизились темпы строительства и по Сибири в целом

На Новосибирскую область приходится около четверти всего построенного в Сибири жилья
На Новосибирскую область приходится около четверти всего построенного в Сибири жилья

В Новосибирской области, как и по Сибири в целом, снизились темпы строительства новых квартир.


«В январе – сентябре 2018 года в Сибирском федеральном округе введено 4 миллиона квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 7,2% меньше, чем в январе – сентябре 2017 года», — сообщили в Новосибирскстате.


Больше всего построенных в Сибири квартир приходится на Новосибирскую область — 938,2 тысячи квадратных метров. По сравнению с предыдущим годом ввод жилья в регионе сократился на 8,5%. Второе место занимает Красноярский край с показателем 628,1 тысячи квадратных метров построенного жилья, третье — Алтайский край с показателем 565,5 тысячи квадратов.


На последнем, 12-м, месте, расположилась Республика Тыва, где с января по сентябрь строители ввели в эксплуатацию 36 тысяч квадратов нового жилья.


Ранее специалисты Росреестра подсчитали, сколько ипотечных кредитов взяли новосибирцы с начала 2018 года — цифры оказались внушительнее, чем год назад.

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