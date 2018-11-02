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Африканские лисы из Новосибирска уехали жить в Японию

Животных перевозили транзитом через «Шереметьево»

Фенеки переехали из Новосибирска в японский детский зоопарк
Фенеки переехали из Новосибирска в японский детский зоопарк


Двух самцов и самку фенека, рождённых  в Новосибирском зоопарке, увезли жить в Японию.


«Детский зоопарк "Сантама", <...> город, в который их отправили, Хигасимацуяма», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства областного управления Россельхознадзора.


По информации специалистов, трех годовалых фенеков вывезли транзитом через московский аэропорт «Шереметьево», говорится в сообщении. 


Фенеки — это вид миниатюрных лисиц, внесенный в Международную Красную книгу. Распространены в Северной Африке и на Синайском полуострове. В Новосибирском зоопарке фенеки содержатся с 1971 года.


В конце сентября из Новосибирска в Карельский зоопарк увезли пуму Софию. София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения

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