Африканские лисы из Новосибирска уехали жить в Японию

Фенеки переехали из Новосибирска в японский детский зоопарк





Двух самцов и самку фенека, рождённых в Новосибирском зоопарке, увезли жить в Японию.





«Детский зоопарк "Сантама", <...> город, в который их отправили, Хигасимацуяма», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства областного управления Россельхознадзора.





По информации специалистов, трех годовалых фенеков вывезли транзитом через московский аэропорт «Шереметьево», говорится в сообщении.





Фенеки — это вид миниатюрных лисиц, внесенный в Международную Красную книгу. Распространены в Северной Африке и на Синайском полуострове. В Новосибирском зоопарке фенеки содержатся с 1971 года.





В конце сентября из Новосибирска в Карельский зоопарк увезли пуму Софию. София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.