Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров у Ленинского рынка

Светофоры погаснут на три часа





Сегодня, 2 ноября, на три часа погаснут светофоры на перекрёстках улиц Троллейной и Пархоменко, а также Троллейной и Плахотного в Ленинском районе Новосибирска.





Отключение продлится с 9:00 до 12:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





«Профилактическое отключение электросетей будет производиться. К 12:00 светофоры начнут работать», — пояснили в СМЭУ.





Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

