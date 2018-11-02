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Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров у Ленинского рынка

Светофоры погаснут на три часа
Светофоры погаснут на три часа


Сегодня, 2 ноября, на три часа погаснут светофоры на перекрёстках улиц Троллейной и Пархоменко, а также Троллейной и Плахотного в Ленинском районе Новосибирска.


Отключение продлится с 9:00 до 12:00. Светофоры отключат согласно плану, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Профилактическое отключение электросетей будет производиться. К 12:00 светофоры начнут работать», — пояснили в СМЭУ.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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