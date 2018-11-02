Водитель «Тойоты» погибла в вечерней аварии на Восточном шоссе

По информации полиции, женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет

Авария случилась в Новосибирском районе области





Поздно вечером 1 ноября на Восточном шоссе автомобиль Toyota вылетел в кювет — в аварии погибла девушка.





По информации ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП случилось около 23:00 в Новосибирском районе.





«По предварительной информации, автомобиль Toyota Corona Premio двигался по Восточному шоссе и на 16-и километре, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет. В результате погибла женщина 1988 года рождения», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД.



По информации в социальных сетях, вылетев в кювет машина ударилась в столб и несколько раз перевернулась.



Сейчас по факту ДТП ведётся проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.



Поздним вечером 30 октября на 47-м километре автодороги Р-256 «Сибирь» столкнулись «Лада», Mitsubishi и Toyota. В аварии погиб водитель «Лады», а водитель «Тойоты» попал в больницу с серьёзными травмами.