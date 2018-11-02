Новосибирск попал в топ-19 городов, в которых проживают самые аккуратные водители





Исследование проводилось в 172 городах России





Специалисты компании «АльфаСтрахование» и технологического стартапа Raxel Telematics проанализировали манеру вождения автомобилистов в городах России и назвали 19 городов, в которых проживают самые аккуратные водители. Новосибирск занял в этом списке 10 место.







Эксперты проводили анализ в 172 городах, водители которых подключились к программе «КаскоЭкономия». Специальное приложение отслеживало манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента.





«Оно [приложение] отражает, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем», — сообщается на официальном сайте компании «АльфаСтрахование».





По результатам исследования, специалисты назвали 19 городов, где проживают самые аккуратные водители. Тройку лидеров возглавляет Омск, далее следуют Красноярск и Краснодар. Новосибирск занял 10 место с рейтингом водителей 3,03.





Полный список городов, в которых проживают самые аккуратные водители





В 2015 году компания «АльфаСтрахование» проводила подобное исследование, тогда Новосибирск занял 1 место.