Хоккей: «Сибирь» не смогла одержать победу над «Слованом»
Матч прошёл в Братиславе
1 ноября в очередном матче континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла братиславскому «Словану» со счётом 3:2.
В первом периоде у «Сибири» было одно удаление за опасную игру с высоко поднятой клюшкой: на 5-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Владимира Первушина. На 11-й минуте игры был открыт счёт: «Слован» забил первую шайбу в ворота сибирской команды.
Во втором периоде «Сибири» удалось отыграться. На 24-й минуте защитник Александр Логинов забросил шайбу с центра площадки в ворота соперников.
Второй гол не заставил себя долго ждать: на 27-й минуте нападающий Виктор Комаров вывел сибирскую команду вперёд. Счёт стал 1:2.
Во втором периоде у ХК «Сибирь» было два удаления за подножки: на 30-й минуте на скамью штрафников посадили защитника Олега Пигановича, а на 40-й минуте —
нападающего Владимира Первушина.
На 54-й минуте третьего периода «Слован» сравнял счёт, а на 55-й минуте забросил третью шайбу в ворота «Сибири».
В третьем периоде не обошлось без нарушений: на 53-й минуте за подножку был удалён игрок сибирской команды Данил Романцев.
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.
Следующая игра «Сибири» будет в воскресенье, 4 ноября, с екатеринбургским «Автомобилистом». В календаре хоккейных игр можно посмотреть расписание всех матчей новосибирской команды до февраля.
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Виктория Брылёва
Видео и скриншот khl.ru