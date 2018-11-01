Новосибирские ветеринары обследовали тигрицу, упавшую в обморок прямо на сцене

На обследование тигрицы врачи потратили 4 часа





Специалисты новосибирской клиники «БЭСТ» обследовали тигрицу, которая упала в обморок прямо во время выступления в Магнитогорске 24 сентября.







Как рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова, животное привезли в сознании днём 1 ноября. Медики усыпляли тигрицу из ружья, заряженного дротиком с анестезией. «[Проводили] МРТ головного мозга, анализы крови и УЗИ брюшной полости. <…> По результатам животное на данный момент <…> Какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, которые подозревали, мы исключили», — пояснила врач.







Животное усыпили с помощью ружья, заряженного дротиком с анестезией.





По словам дрессировщика Артура Багдасарова, обследование решили проводить в Новосибирске, потому что здесь находится ближайший аппарат МРТ для животных.







«Плановый осмотр, получается, у нас был такой. <…> У неё просто иногда бывают такие приступы наподобие эпилепсических. Нужно было подтвердить или опровергнуть варианты. Врачи сказали, что все у нас хорошо. Сегодня 4 часа на все это дело у нас ушло. <…> Тигрица отошла от наркоза», — рассказал дрессировщик.







Тигрица уже отошла от наркоза и чувствует себя хорошо





Новосибирские ветеринары часто спасают животных. Не так давно врачи поставили протез трехногому псу Шансу.