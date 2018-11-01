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Новосибирские ветеринары обследовали тигрицу, упавшую в обморок прямо на сцене

Врачам пришлось усыплять животное дротиком из ружья

На обследование тигрицы врачи потратили 4 часа
На обследование тигрицы врачи потратили 4 часа


Специалисты новосибирской клиники «БЭСТ» обследовали тигрицу, которая упала в обморок прямо во время выступления в Магнитогорске 24 сентября.


Как рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова, животное привезли в сознании днём 1 ноября. Медики усыпляли тигрицу из ружья, заряженного дротиком с анестезией. «[Проводили] МРТ головного мозга, анализы крови и УЗИ брюшной полости. <…> По результатам животное на данный момент <…> Какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, которые подозревали, мы исключили», — пояснила врач.


Животное усыпили с помощью ружья, заряженного дротиком с анестезией.


По словам дрессировщика Артура Багдасарова, обследование решили проводить в Новосибирске, потому что здесь находится ближайший аппарат МРТ для животных.


«Плановый осмотр, получается, у нас был такой. <…> У неё просто иногда бывают такие приступы наподобие эпилепсических. Нужно было подтвердить или опровергнуть варианты. Врачи сказали, что все у нас хорошо. Сегодня 4 часа на все это дело у нас ушло. <…> Тигрица отошла от наркоза», — рассказал дрессировщик.


Тигрица уже отошла от наркоза и чувствует себя хорошо
Тигрица уже отошла от наркоза и чувствует себя хорошо


Новосибирские ветеринары часто спасают животных. Не так давно врачи поставили протез трехногому псу Шансу.

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