Новосибирские ветеринары обследовали тигрицу, упавшую в обморок прямо на сцене
Врачам пришлось усыплять животное дротиком из ружья
Специалисты новосибирской клиники «БЭСТ» обследовали тигрицу, которая упала в обморок прямо во время выступления в Магнитогорске 24 сентября.
Как рассказала корреспонденту НГС главный врач клиники «БЭСТ» Наталья Уланова, животное привезли в сознании днём 1 ноября. Медики усыпляли тигрицу из ружья, заряженного дротиком с анестезией. «[Проводили] МРТ головного мозга, анализы крови и УЗИ брюшной полости. <…> По результатам животное на данный момент <…> Какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, которые подозревали, мы исключили», — пояснила врач.
По словам дрессировщика Артура Багдасарова, обследование решили проводить в Новосибирске, потому что здесь находится ближайший аппарат МРТ для животных.
«Плановый осмотр, получается, у нас был такой. <…> У неё просто иногда бывают такие приступы наподобие эпилепсических. Нужно было подтвердить или опровергнуть варианты. Врачи сказали, что все у нас хорошо. Сегодня 4 часа на все это дело у нас ушло. <…> Тигрица отошла от наркоза», — рассказал дрессировщик.
Новосибирские ветеринары часто спасают животных. Не так давно врачи поставили протез трехногому псу Шансу.
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Александра Трофименко
Фото и видео предоставлены Натальей Улановой