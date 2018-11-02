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«Это произвол»: в Новосибирске закрывают больницу, где рожали сибирячки с ВИЧ и туберкулезом

НГС узнал, действительно ли на месте здания постройки 1900-х годов появится жилая высотка

Медики отправили обращение о «произволе» руководства в редакцию НГС, а также в трудовую инспекцию и в администрацию президента РФ
Медики отправили обращение о «произволе» руководства в редакцию НГС, а также в трудовую инспекцию и в администрацию президента РФ

Сотрудники акушерского отделения № 118 на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска заявили, что их выгоняют с работы, — также, по их данным, вместо здания больницы постройки начала XX века появится элитное жильё. Власти сказали, что это невозможно.


Новосибирская областная больница (ГНОКБ) решила закрыть акушерское отделение на улице Сухарной, где рожают сибирячки с туберкулёзом и ВИЧ, ещё в конце 2017 года. Как рассказали НГС сотрудники отделения, его ликвидируют с 1 января 2019 года — это решение они считают «административным произволом со стороны руководства областной клинической больницы».


По словам заведующей отделением Марины Сенаторовой, 50 сотрудникам, включая медиков, санитаров и сторожей, предложили ставки с гораздо меньшей зарплатой на базе областной больницы, но согласилась только половина.


Здание на улице Сухарной, 70/1 построено в начале 1900-х годов, раньше там была больница мясохладобойни
Здание на улице Сухарной, 70/1 построено в начале 1900-х годов, раньше там была больница мясохладобойни


«Все, кто хотел, кому нужна сильно работа, тот подписал соглашение на продление трудового контракта. 


Здесь даже дело не в трудоустройстве сотрудников, не в обидах каких-то, а в принципе в ситуации с пациентами, которые остались непонятно где — нет ни приказа о маршрутизации, куда они будут идти.


 Но, возможно, это не наше дело, а министерства здравоохранения», — объяснила заведующая.


Врач подчеркнула, что в других роддомах, кроме родильного дома № 7, нет условий для родов женщин с такой опасной инфекцией, как туберкулёз, и врачи переживают за сибирячек.


Врачи переживают не только за свои рабочие места, но и за пациенток
Врачи переживают не только за свои рабочие места, но и за пациенток


«Также неизвестна судьба данного здания, так как оно является архитектурным памятником и находится в государственной собственности. По истечении 10 лет функционирования нашего отделения, руководство областной больницы совместно с МЗ по НСО (региональным минздравом. — Прим. ред.


планируют ликвидацию нашего отделения (здание и 0,2 га прилегающей территории) с целью продажи земельного участка под строительство элитного жилого дома», 


— сообщается в письме работников отделения в редакцию НГС.


В этом отделении находятся роженицы с туберкулёзом
В этом отделении находятся роженицы с туберкулёзом


Начальник юридической службы областной больницы Игорь Шульга через пресс-службу ГНОКБ подтвердил, что отделение закрывается, а беременные женщины и роженицы будут переведены в специализированные палаты роддома больницы на улице Немировича-Данченко. Больница закончит подготовку к концу 2018 года.


«Здание, в котором расположено 118-е отделение областной больницы, построено в начале XX века и является объектом культурного наследия, 


которому в настоящее время требуется проведение капитального ремонта. В связи с чем после закрытия отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" планирует отказаться от прав на указанное здание и передать его в казну Новосибирской области», 


— сообщил руководитель юридической службы.


Областная больница заявила, что создаст для рожениц условия на базе здания на Немировича-Данченко, а сотрудникам предложит вакантные должности
Областная больница заявила, что создаст для рожениц условия на базе здания на Немировича-Данченко, а сотрудникам предложит вакантные должности


Игорь Шульга подчеркнул, что больница предложила вакантные должности всем работникам, а тем, с кем придётся расторгнуть трудовой договор, выплатят компенсации.


«О планах по возведению на участке жилого дома ГБУЗ НСО "ГНОКБ" не известно», — заключил юрист.


В областном управлении по госохране объектов культурного наследия корреспонденту НГС сообщили, что здание акушерского отделения — действительно объект культурного наследия и его снос запрещён.


Этим летом врачи ещё одной новосибирской больницы устроили скандал — нейрохирургический центр заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши. По словам врачей, из-за этого вода могла протечь прямо в операционные и лечение больных оказалось под угрозой. После громкого заявления главного врача рабочие залатали крышу

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