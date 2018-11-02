«Это произвол»: в Новосибирске закрывают больницу, где рожали сибирячки с ВИЧ и туберкулезом
НГС узнал, действительно ли на месте здания постройки 1900-х годов появится жилая высотка
Сотрудники акушерского отделения
Новосибирская областная больница (ГНОКБ) решила закрыть акушерское отделение на улице Сухарной, где рожают сибирячки с туберкулёзом и ВИЧ, ещё в конце 2017 года. Как рассказали НГС сотрудники отделения, его ликвидируют с 1 января 2019 года — это решение они считают «административным произволом со стороны руководства областной клинической больницы».
По словам заведующей отделением Марины Сенаторовой, 50 сотрудникам, включая медиков, санитаров и сторожей, предложили ставки с гораздо меньшей зарплатой на базе областной больницы, но согласилась только половина.
«Все, кто хотел, кому нужна сильно работа, тот подписал соглашение на продление трудового контракта.
Здесь даже дело не в трудоустройстве сотрудников, не в обидах каких-то, а в принципе в ситуации с пациентами, которые остались непонятно где — нет ни приказа о маршрутизации, куда они будут идти.
Но, возможно, это не наше дело, а министерства здравоохранения», — объяснила заведующая.
Врач подчеркнула, что в других роддомах, кроме родильного дома
«Также неизвестна судьба данного здания, так как оно является архитектурным памятником и находится в государственной собственности. По истечении 10 лет функционирования нашего отделения, руководство областной больницы совместно с МЗ по НСО (региональным минздравом. — Прим. ред.)
планируют ликвидацию нашего отделения (здание и 0,2 га прилегающей территории) с целью продажи земельного участка под строительство элитного жилого дома»,
— сообщается в письме работников отделения в редакцию НГС.
Начальник юридической службы областной больницы Игорь Шульга через пресс-службу ГНОКБ подтвердил, что отделение закрывается, а беременные женщины и роженицы будут переведены в специализированные палаты роддома больницы на улице Немировича-Данченко. Больница закончит подготовку к концу 2018 года.
«Здание, в котором расположено 118-е отделение областной больницы, построено в начале XX века и является объектом культурного наследия,
которому в настоящее время требуется проведение капитального ремонта. В связи с чем после закрытия отделения ГБУЗ НСО "ГНОКБ" планирует отказаться от прав на указанное здание и передать его в казну Новосибирской области»,
— сообщил руководитель юридической службы.
Игорь Шульга подчеркнул, что больница предложила вакантные должности всем работникам, а тем, с кем придётся расторгнуть трудовой договор, выплатят компенсации.
«О планах по возведению на участке жилого дома ГБУЗ НСО "ГНОКБ" не известно», — заключил юрист.
В областном управлении по госохране объектов культурного наследия корреспонденту НГС сообщили, что здание акушерского отделения — действительно объект культурного наследия и его снос запрещён.
Этим летом врачи ещё одной новосибирской больницы устроили скандал — нейрохирургический центр заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши. По словам врачей, из-за этого вода могла протечь прямо в операционные и лечение больных оказалось под угрозой. После громкого заявления главного врача рабочие залатали крышу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Все самые интересные новости мы telegram'ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова