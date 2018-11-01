Лучшие джипы: новосибирцы бросились покупать «Лэнд Крузер Прадо», «Хёндай Крету» и уазики

Продажи Toyota Land Cruiser Prado выросли на 117,7%





Аналитическое агентство «Автостат» подвело итоги продаж новых кроссоверов и внедорожников за первые 9 месяцев 2018 года. В Новосибирске за это время продано 6580 таких автомобилей, это больше, чем в 2017 году, на целых 29,5%.





«На первом месте Hyundai Creta, продано 615 машин, рост на 60,6%», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Хорошо расходятся отечественные Chevrolet Niva (продано 360 шт.), LADA 4X4 (322 шт.) и УАЗ «Патриот» (296 шт.).





Самый большой скачок в продажах продемонстрировал дорогостоящий Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Автомобиль разошелся среди новосибирцев в количестве 283 единиц, рост на 117,7%.





Также в первую десятку вошли Renault Duster (277 шт.), KIA Sportage (251 шт.), Toyota RAV4 (244 шт.), Mazda CX-5 (227 шт.), Nissan X-Trail (225 шт.).





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