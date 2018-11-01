подробности

Дорогу рядом с Оперным сузили на шесть метров

Ремонт теплотрассы на этом участке растянется почти на три недели

Дорогу сузили до 19 ноября
Дорогу сузили до 19 ноября


Коммунальщики приступили к ремонту теплотрассы на улице Мичурина недалеко от перекрёстка с улицей Орджоникидзе.


«С 1 ноября ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина в Центральном районе. Проезжая часть в районе дома по адресу: улица Мичурина, 4 сужена на шесть метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Закончить ремонтные работы планируется к 19 ноября.


Схема сужения дороги на Мичурина
Схема сужения дороги на Мичурина


Сегодня в центре города из-за ремонтных работ сузили еще один участок, на улице Коммунистической.

Прочтений: 1131

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено