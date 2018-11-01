подробности Дорогу рядом с Оперным сузили на шесть метров Ремонт теплотрассы на этом участке растянется почти на три недели

Дорогу сузили до 19 ноября

Коммунальщики приступили к ремонту теплотрассы на улице Мичурина недалеко от перекрёстка с улицей Орджоникидзе.



«С 1 ноября ограничивается движение транспорта на участке улицы Мичурина в Центральном районе. Проезжая часть в районе дома по адресу: улица Мичурина, 4 сужена на шесть метров. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Закончить ремонтные работы планируется к 19 ноября.

Схема сужения дороги на Мичурина

Сегодня в центре города из-за ремонтных работ сузили еще один участок, на улице Коммунистической.

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Александра Трофименко

Фото из архива НГС

