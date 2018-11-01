Рассыпались на ходу: ГИБДД сняла с линии два автобуса
Еще 42 возили пассажиров со сломанным управлением или неисправными тормозами
В Госавтоинспекции отчитались о результатах акции «Автобус», которую проводили в Новосибирске с 1 по 31 октября. ГИБДД нашла на дорогах 44 сломанных автобуса, два из которых были в критическом состоянии.
«Было привлечено к административной ответственности за прошедший месяц 409 водителей общественного транспорта. <…> Было составлено 111 административных материалов за нарушение правил перевозки людей.
Во время акции инспекторы нашли 44 автобуса в неисправном состоянии: у них не работали либо рулевое управление, либо тормоза.
У двух автобусов было критическое состояние — они помещены на штрафстоянку», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, акцию проводили из-за участившихся случаев ДТП с участием общественного транспорта.
«В области был задержан один автобус, у водителя которого были остаточные явления алкоголя. В городе таких случаев не выявлено», — добавил Владислав Савченков.
Недавно автоинспекторы рассказали, как ищут пьяных за рулём и кого никогда не тормозят во время акций «Нетрезвый водитель».
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Александр Сильченко
Фото Владислава Савченкова