Ростехнадзор проверил ТЭЦ с котельными и нашел 281 нарушение — в СГК пообещали исправить

Нарушения связаны с промышленной безопасностью и электроэнергетикой





Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверило подготовку Сибирской генерирующей компании к отопительному периоду — специалисты нашли несколько сотен нарушений.







«В результате проведённой проверки выявлено 281 нарушение требований действующих нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности и электроэнергетики. АО «СИБЭКО» (общество куплено СГК. — Прим. ред) выдано предписание об их устранении», — говорится в ответе Ростехнадзора на запрос НГС.





В СГК пояснили, что Ростехнадзор проинспектировал пять ТЭЦ в Новосибирске и Куйбышеве, котельные и тепловые сети.





Сейчас специалисты СГК изучают акт. «По закону у нас есть 15 дней для ознакомления и, если потребуется, обжалования содержания и сроков устранения предписаний. Но уже сейчас могу сказать, что значительная часть замечаний ведомства устранима в короткие сроки. Основные вопросы Ростехнадзора, которые касались использования бурого угля как основного топлива ТЭЦ-5, сняты во время проверки. К примеру, предоставлено письмо завода-изготовителя котлов: в нем говорится, что, по расчетам производителя, бородинский уголь можно сжигать на ТЭЦ-5 без проведения реконструкции (модернизации) котельного оборудования», — говорит директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Колмаков.







В пресс-службе СГК пояснили, что выявленные нарушения не касаются работы ТЭЦ, а их количество значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом.





«Проверки Ростехнадзором проходят ежегодно, ее цель — оценить готовность энергетики к отопительному сезону. Ростехнадзор составил акт, в котором содержатся предписания — их количество в 1,5–3 раза меньше, чем в прошлом году.<...> Положительная динамика по количеству замечаний <...> — показатель более качественной подготовки новосибирской энергосистемы к отопительному сезону в этом году», — пояснили в пресс-службе СГК.





Данные о том, что ТЭЦ-5 может использовать бурый уголь, также подтверждаются в ответе Сибирского управления Ростехнадзора, который получил НГС.





«В период проведения проверки от завода-изготовителя паровых котлов <...> было получено письмо, в котором завод, ссылаясь на проведённые им предварительные аэродинамические и теплогидравлические расчёты, подтверждает возможность сжигания бурого угля на котлах <...> Новосибирской ТЭЦ-5 без проведения модернизации <...> оборудования», — уточняется в ответе Ростехнадзора.





О том, что ТЭЦ-5 планируют перевести на бурый уголь, стало известно ещё в апреле — тогда компания начала пробно сжигать бурый уголь, чтобы оценить возможные перспективы такого топлива.