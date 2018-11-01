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Новосибирцев предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

Мэрия объявила о непогоде на ближайшие два дня

Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Порывы ветра будут достигать 20 м/с


Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер.


Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, 2 и 3 ноября в городе ожидается усиление ветра до 10–15 м/с, с порывами до 20 м/с.


«Температура воздуха 2 ноября: ночью –8...–10 градусов, днем –1...–3 градусов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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