Новосибирцев предупредили о ветре с порывами до 20 м/с
Мэрия объявила о непогоде на ближайшие два дня
Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер.
Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, 2 и 3 ноября в городе ожидается усиление ветра до 10–15 м/с, с порывами до 20 м/с.
«Температура воздуха 2 ноября: ночью –8...–10 градусов, днем –1...–3 градусов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова