Новосибирцев предупредили о ветре с порывами до 20 м/с

Мэрия объявила о непогоде на ближайшие два дня

Порывы ветра будут достигать 20 м/с





Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер.







Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, 2 и 3 ноября в городе ожидается усиление ветра до 10–15 м/с, с порывами до 20 м/с.







«Температура воздуха 2 ноября: ночью –8...–10 градусов, днем –1...–3 градусов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.



Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

