Обрыв проводов у ГПНТБ парализовал движение троллейбусов на улице Кирова

На перекрестке с улицей Бориса Богаткова встали больше десятка троллейбусов

Обрыв контактной линии случился около 15:30





Днём 1 ноября на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.





О том, что случился обрыв проводов и троллейбусы встали, в редакцию НГС сообщил очевидец около 15:30. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 16:05 на улице Кирова и Восход уже стояли около двенадцати троллейбусов маршрутов № 5 , 7, 8 и 10.





В диспетчерской Филиала № 2 «Кировский троллейбусный» информацию об обрыве контактной линии подтвердили. Ремонтные работы обещают закончить еще до 17:00.





Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Кирова не превышает 15 км/ч.





Из-за аварии на перекрёстке встали больше двенадцати троллейбусов



