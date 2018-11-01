Обрыв проводов у ГПНТБ парализовал движение троллейбусов на улице Кирова
На перекрестке с улицей Бориса Богаткова встали больше десятка троллейбусов
Днём 1 ноября на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.
О том, что случился обрыв проводов и троллейбусы встали, в редакцию НГС сообщил очевидец около 15:30. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 16:05 на улице Кирова и Восход уже стояли около двенадцати троллейбусов маршрутов
В диспетчерской Филиала
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Кирова не превышает 15 км/ч.
25 октября на Коммунальном мосту в Ленинском районе города сломался троллейбус — из-за аварии движение троллейбусов
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова
Скриншот maps.nskgortrans.ru