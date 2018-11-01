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Обрыв проводов у ГПНТБ парализовал движение троллейбусов на улице Кирова

На перекрестке с улицей Бориса Богаткова встали больше десятка троллейбусов

Обрыв контактной линии случился около 15:30
Обрыв контактной линии случился около 15:30


Днём 1 ноября на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска случился обрыв контактной линии троллейбусов — из-за аварии движение троллейбусов по нескольким маршрутам оказалось парализованным.


О том, что случился обрыв проводов и троллейбусы встали, в редакцию НГС сообщил очевидец около 15:30. Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, в 16:05 на улице Кирова и Восход уже стояли около двенадцати троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8 и 10.


В диспетчерской Филиала № 2 «Кировский троллейбусный» информацию об обрыве контактной линии подтвердили. Ремонтные работы обещают закончить еще до 17:00.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения машин по улице Кирова не превышает 15 км/ч.


Из-за аварии на перекрёстке встали больше двенадцати троллейбусов
Из-за аварии на перекрёстке встали больше двенадцати троллейбусов


25 октября на Коммунальном мосту в Ленинском районе города сломался троллейбус — из-за аварии движение троллейбусов № 7 и № 8 остановилось. 

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