Все ловят БЛОХЭЙ: новосибирцы устроили давку за акулами в ИКЕА
Сегодня в магазин привезли популярные игрушки
Утром 1 ноября жители Новосибирска устроили забег за популярными синими акулами, которые продаются в магазине ИКЕА.
«Только-только охранник отошел, и когда прозвучала мелодия, что ИКЕА работает и готова принять посетителей, народ побежал. <…> Видно же на видео, как пираньи накидываются на добычу и рвут ее на части», — рассказал корреспонденту НГС очевидец забега Евгений.
Он пояснил, что люди заранее знали, что там были акулы, и сбивали других покупателей на пути.
«В конце видео закончилось не просто так. Меня же там сшибли. Поэтому я видео и остановил, жалко было телефон разбить», — добавил очевидец.
Как рассказал НГС руководитель новосибирского отдела маркетинга ИКЕА Петр Хороших, подобная ситуация сегодня возникает во всех магазинах сети.
«Как правило, люди, которые хотят купить эту акулу, заранее выясняют день поставки и приходят в магазин с утра. Поставки этих игрушек бывают примерно один раз в неделю и последняя действительно была сегодня. Но всех акул уже разобрали», — сообщил представитель ИКЕА. Следующий раз БЛОХЭЙ привезут в Новосибирск на следующей неделе.
«Мы не придумывали хэштег и не запускали мем, его придумали сами покупатели, которым нравится невозмутимое выражение мордочки акулы, которое придает комический эффект любой жизненной ситуации. Все экземпляры делаются вручную и немного отличаются друг от друга, и у каждой игрушки свой неподражаемый характер», — рассказали в пресс-службе ИКЕА в России.
В конце сентября новосибирцы устроили давку в «Галерее Новосибирск» из-за розыгрыша машины и концерта Джигана.
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Александра Трофименко, Стас Соколов
Фото ikea.com