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Видео: новосибирцы выгнали два «Лексуса» с парковки для инвалидов

Водитель иномарки, которая стояла на тротуаре, попытался наехать на блогеров

Блогеры с YouTube-канала «Новосибирский» сняли ролик про нарушителей на «Лексусах» с особенными номерами 
Блогеры с YouTube-канала «Новосибирский» сняли ролик про нарушителей на «Лексусах» с особенными номерами 

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли на видео, как они выгоняют владельцев иномарок Lexus, которые припарковались на местах для инвалидов в районе ресторана Bierhof на Восходе, 24.


«Это случилось 30 октября. Мы шли на обед в столовую и возле здания пивного ресторана Bierhof увидели вот этих господ. <…> Там было много машин, а не только эти две-три. Остальные стояли дальше на парковке. Мы спросили у водителей: а что тут за мероприятие, почему столько много машин? Водители не знали <…>, но сказали, что возят депутатов сюда каждый год в этот день <…> И кроме вот этого водителя на Camry, у всех остальных номера были [с серией] ООО», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.


Блогеры решили снять два «Лексуса», которые были припаркованы на местах для инвалидов, и Camry, которая стояла прямо на тротуаре. Двое водителей, после того, как их начали снимать, решили перепарковаться, а водитель Camry попытался наехать на одного из блогеров.



Денис Новичков с Антоном Соколовым отправили видео с заявлением о нарушении ПДД на сайт ГИБДД.


В последних своих роликах блогеры с канала «Новосибирский» рассказали, как они подали заявление в суд на Заельцовский суд после того, как обнаружили у здания суда шлагбаум, перекрывающий въезд на муниципальную парковку. Чуть позже блогерам из суда пришёл ответ, в котором сказано, что шлагбаум там поставили в соответствии с законами о противодействии терроризму и о пожарной безопасности.

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