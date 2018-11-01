Взрыв газа убил огромным куском дерева главу семейства

Погибший Михаил Тажбаев был единственным кормильцем в семье — у него осталось двое детей и жена

В ночь на 31 октября в Новосибирске в Балластном карьере сгорел частный дом — на пожаре погиб его хозяин Михаил Тажбаев: его жена и двое детей остались без крова и кормильца.







Пожар улице Берёзовая,7 произошёл примерно в 23:40. Жена погибшего Риля Рафикова рассказала корреспонденту НГС, что пожар начался с бани.





«Вечером муж затопил баню, сходил помылся. Больше никто не пошёл. Было это в 22:30, наверное. Потом где-то в 23:40 я услышала крик "Караул! Помогите! На помощь!". Не могла понять, что это такое. Когда спустилась со второго этажа, увидела, что баня вся горит пламенем. Взяла детей, успели выскочить из дома. Огонь перекинулся на дом», — вспомнила пострадавшая.





По её словам, муж всё это время находился в огороде, вдалеке от здания бани. «Он там стоял, я даже не знала, что это муж. В бане у нас были два газовых баллона. Они, видимо нагрелись не сразу. Когда баллоны взорвались, увидела, что [стоявший в огороде] согнулся и упал. Прилетел кусок бруса огромный и ему попал в грудную клетку. Я только потом узнала, что это муж был. Он умер от внутреннего кровоизлияния», — говорит Риля Рафикова.





Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать мужчину. Сначала его пытались откачать возле дома, затем увезли в больницу, там он скончался, рассказала Рафикова.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные прибыли на место в 23:59. «Последствия пожара: огнём уничтожен частный дом, баня, пристройка, сарай, дровник. На соседнем участке сгорела крыша бани. В результате разрушения газового оборудования мужчина 68 года рождения получил ушиб брюшной полости частью деревянных конструкций», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.





Пожар начался примерно в 23:40





У погибшего Михаила Тажбаева осталось двое детей — 7-летняя дочь и 13-летний сын. Сейчас потерпевшая вместе с детьми живёт у племянницы мужа Зульфии Чухановой, так как дом сгорел полностью. Чуханова вместе с другими родственниками организовала сбор одежды для пострадавших.





«Всё в доме сгорело, дочку вынесли, завернув в одеяло, — вот и всё. Поэтому собираем вещи. Кто-то просит номер карты, кто-то привозит одежду. Сегодня несколько пакетов [одежды] привезли. Люди едут со всех концов города, не только соседи», — пояснила Зульфия Чуханова.





Как уточнила Чуханова, Михаила Тажбаева будут хоронить завтра в Новосибирской области. «Мы мусульмане, у нас так принято — как только тело возвращают, нужно похоронить. Его повезут в область, туда, где он родился. Этим займётся тётя Риля, а мы взяли на себя задачу принимать одежду», — сказала племянница погибшего.





Во время пожара не успели спасти ничего — сгорела вся одежда и техника





По словам Рили Рафиковой в администрации Криводановского района ей отказали в общежитии. «Мы были там, нам сказали, что у них нет резервов, они не предоставляют жильё. Со мной связалась девушка из администрации, обещали что-то найти после похорон», — объяснила Риля Рафикова.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, какие меры будут предприняты, чтобы помочь пострадавшей.







В начале августа в Купинском районе Новосибирской области загорелся частный двухквартирный дом семьи из шести человек: мать и трое несовершеннолетних детей погибли, а мужчину и мальчика госпитализировали в больницу. Позднее власти сообщили, что пожар начался из-за перегруженного удлинителя.