В День народного единства в Новосибирске перекроют центральные улицы
НГС публикует схему перекрытий
В ближайшие воскресенье, 4 ноября, из-за празднования Дня народного единства в Новосибирске перекроют десятки улиц.
С 10:00 до 20:00 будет перекрыто движение по Красному проспекту (от Фрунзе до Советской), по Орджоникидзе (от Советской до Мичурина), по Октябрьской магистрали и Кирова (от Красного проспекта до улицы Восход).
Из-за этого поменяются маршруты автобусов
Кроме того, с 12:00 до 12:50 4 ноября и с 12:00 до 13:00 7 ноября будет ограничено движение по Морскому проспекту (от улицы Терешковой до улицы Учёных).
Из-за этого в объезд перекрытых улиц будут ходить автобусы
На днях вместо парковки на площади Ленина появилась сцена, на которой 4 ноября выступит певец, поэт и композитор Денис Майданов.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), фрагменты справочника 2ГИС (2, 3)