В День народного единства в Новосибирске перекроют центральные улицы

Улицы будут перекрыты с 10:00 до 20:00





В ближайшие воскресенье, 4 ноября, из-за празднования Дня народного единства в Новосибирске перекроют десятки улиц.





С 10:00 до 20:00 будет перекрыто движение по Красному проспекту (от Фрунзе до Советской), по Орджоникидзе (от Советской до Мичурина), по Октябрьской магистрали и Кирова (от Красного проспекта до улицы Восход).





Схема перекрытий 4 ноября





Из-за этого поменяются маршруты автобусов № 8, 21, 32, 54, 18, 5, 13, 28, 97, 98, 75, 31, 1, 8, 44, 44А, 45, 51 и 16. Также в объезд поедут троллейбусы маршрутов № 36, 13, 29, 5 и 10.





Кроме того, с 12:00 до 12:50 4 ноября и с 12:00 до 13:00 7 ноября будет ограничено движение по Морскому проспекту (от улицы Терешковой до улицы Учёных).







Схема перекрытий 4 и 7 ноября по Морскому проспекту





Из-за этого в объезд перекрытых улиц будут ходить автобусы № 7, 23, 72, 8, 52 и 52К. Схема движения поменяется и у маршруток № 7, 62, 15, 35, 52 и 74.



На днях вместо парковки на площади Ленина появилась сцена, на которой 4 ноября выступит певец, поэт и композитор Денис Майданов.