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Запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства

Знаки обещают поставить на следующей неделе

Автомобилисты пока могут оставлять ночью машины возле Краеведческого музея
Автомобилисты пока могут оставлять ночью машины возле Краеведческого музея

В мэрии объяснили, почему обещанный запрет на ночную парковку на площади Ленина не работает — установку знаков возле зданий № 25 и № 27 по улице Красный проспект отложили до 5 ноября. 


«С учетом празднования Дня народного единства и проведения мероприятий на площади Ленина принято решение отложить установку знаков на площади до окончания проведения праздничных мероприятий», — рассказали корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 


Ранее в мэрии анонсировали, что из-за постоянных жалоб горожан на шум с 25 октября будет запрещена ночная парковка в районе зданий № 25 и № 27. В администрации города рассказали, что припаркованные машины будет увозить эвакуатор. Однако, по наблюдению корреспондента НГС, автомобилисты по-прежнему спокойно оставляют автомобили ночью на площади Ленина


В мэрии объявили о запрете ночной парковки на Ленина ещё в прошлом месяце, но запрещающий знак пока не установили 
В мэрии объявили о запрете ночной парковки на Ленина ещё в прошлом месяце, но запрещающий знак пока не установили 


В прошлом году мэрия запретила ночную парковку на мосту на площади инженера Будагова (бывшей Южной площади) из-за жалоб местных жителей на дрифтующих автомобилистов

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