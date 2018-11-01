Запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства
Знаки обещают поставить на следующей неделе
В мэрии объяснили, почему обещанный запрет на ночную парковку на площади Ленина не работает — установку знаков возле зданий
«С учетом празднования Дня народного единства и проведения мероприятий на площади Ленина принято решение отложить установку знаков на площади до окончания проведения праздничных мероприятий», — рассказали корреспонденту НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Ранее в мэрии анонсировали, что из-за постоянных жалоб горожан на шум с 25 октября будет запрещена ночная парковка в районе зданий
В прошлом году мэрия запретила ночную парковку на мосту на площади инженера Будагова (бывшей Южной площади) из-за жалоб местных жителей на дрифтующих автомобилистов.
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Алёна Истомина
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