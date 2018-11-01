Чихать на вас не хотели: в театре отменили спектакли из-за простывших актёров

1 ноября отменяется спектакль «Гранатовый браслет»

В новосибирском театре Сергея Афанасьева меняется репертуар из-за болезни ведущих актёров — зрителям предлагают дождаться своего спектакля либо пойти на другой, также есть возможность вернуть деньги.







По информации на странице «ВКонтакте» театра Афанасьева, 25 октября спектакль «Вишнёвый сад» заменили на спектакль «Обратная сторона луны», 27 октября вместо «Пеппи Длинный чулок» сыграли «Маша и Витя против "Диких гитар"», 1 ноября вместо «Гранатового браслета» зрителям представят спектакль «Васса Железнова».







«Связано это с тем, что в осенний период гуляют вирусы и простуды, которые имели наглость напасть на наших дорогих артистов! А посему просим понять и простить, пожелать им скорейшего выздоровления и воспользоваться возможностью посмотреть другие спектакли из нашего репертуара», — объяснили зрителям.







В пресс-службе театра уточнили, что сейчас болеют три ведущих актёра театра. «Они играют в большом количестве спектаклей. У кого-то серьёзный бронхит, у кого-то пневмония. Они рвутся, хотят, но пока не вылечатся, на спектакли не пускаем», — рассказали в театре Афанасьева.







«Там, где возможно сделать вводы [других актёров], мы делаем. Более того, даже был момент, мы пригласили в детский спектакль актёра другого театра, когда-то он эту роль играл. А некоторые спектакли вынуждены менять, потому что актеры ведущие, у них нет замены», — объяснили в театре.







Администрация предлагает зрителям либо дождаться выходов актёров и прийти позже на тот спектакль, на который купили билеты. Второй вариант — прийти в этот день, но на другой спектакль. Если эти варианты не устраивают, можно вернуть деньги.







В прошлом году театр под руководством Сергея Афанасьева получил грант от Министерства культуры России на спектакль о большой любви.