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Метрополитен открыл обновлённый вход на станцию «Студенческая»

Из-за ремонта он не работал с августа

С сегодняшнего дня горожане снова могут пользоваться выходом из метро со стороны ТЦ «Амстердам»
С сегодняшнего дня горожане снова могут пользоваться выходом из метро со стороны ТЦ «Амстердам»

Сегодня, 1 ноября, в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше двух с половиной месяцев.


О том, что вход открыли сегодня днём, в редакцию НГС сообщили очевидцы после 14 часов.


Теперь пассажиры могут выходить из метро в сторону ТЦ «Амстердам» и общежитий НГТУ. Внутри перехода убрали таблички, предупреждающими о том, что проход закрыт.


Этот вход не работал с 7 августа. Как сообщалось в документах на сайте госзакупок, рабочие, в частности, должны были заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери.


Вход на станцию «Студенческая» закрывали ради ремонта 
Вход на станцию «Студенческая» закрывали ради ремонта 


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