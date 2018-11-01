Метрополитен открыл обновлённый вход на станцию «Студенческая»

Из-за ремонта он не работал с августа

С сегодняшнего дня горожане снова могут пользоваться выходом из метро со стороны ТЦ «Амстердам»

Сегодня, 1 ноября, в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше двух с половиной месяцев.







О том, что вход открыли сегодня днём, в редакцию НГС сообщили очевидцы после 14 часов.





Теперь пассажиры могут выходить из метро в сторону ТЦ «Амстердам» и общежитий НГТУ. Внутри перехода убрали таблички, предупреждающими о том, что проход закрыт.





Этот вход не работал с 7 августа. Как сообщалось в документах на сайте госзакупок, рабочие, в частности, должны были заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери.





Вход на станцию «Студенческая» закрывали ради ремонта



