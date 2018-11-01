Метрополитен открыл обновлённый вход на станцию «Студенческая»
Из-за ремонта он не работал с августа
Сегодня, 1 ноября, в Ленинском районе Новосибирска открылся вход на станцию метро «Студенческая», который не работал больше двух с половиной месяцев.
О том, что вход открыли сегодня днём, в редакцию НГС сообщили очевидцы после 14 часов.
Теперь пассажиры могут выходить из метро в сторону ТЦ «Амстердам» и общежитий НГТУ. Внутри перехода убрали таблички, предупреждающими о том, что проход закрыт.
Этот вход не работал с 7 августа. Как сообщалось в документах на сайте госзакупок, рабочие, в частности, должны были заменить облицовку стен и ступеней, обновить вывеску, поставить пандус, смонтировать двери.
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Ольга Хмелевская
Фото Михаила Докукина