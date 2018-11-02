Ныряющий циклон несёт в Новосибирск метель и гололёд

В выходные в городе ожидается усиление ветра до 22 м/с





Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город придут обильные снегопады и метель.







«Погода в этот период будет сформирована ныряющим циклоном и его уходящей периферией <…>. Поэтому будет доминировать погода с осадками: снегопадами, метелями, гололёдными явлениями и порывистым ветром. Сила ветра может достигать в эти дни 17–22 м/с. Осадки могут быть не только в виде снега, но и частично в виде мокрого снега. <…> Температурный фон в основном будет пониженный», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Накануне в пресс-центре мэрии также предупредили новосибирцев о порывистом ветре.





Согласно прогнозу, сегодня, 2 ноября, в Новосибирске ожидаются снег и порывистый ветер. Температура днём составит 0…–6 градусов.







«3 ноября, когда мы будем в тёплом секторе циклона, то температура может повыситься до –2…–7 градусов ночью, и днём до –3…+2 градусов. <…> 4 ноября ночью –6…–11 градусов, а днём ожидается 0…–6 градусов», — добавил Ренад Ягудин.







Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

