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Ныряющий циклон несёт в Новосибирск метель и гололёд

Синоптики составили прогноз погоды на выходные

В выходные в городе ожидается усиление ветра до 22 м/с
В выходные в городе ожидается усиление ветра до 22 м/с


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждет новосибирцев в выходные: в город придут обильные снегопады и метель.


«Погода в этот период будет сформирована ныряющим циклоном и его уходящей периферией <…>. Поэтому будет доминировать погода с осадками: снегопадами, метелями, гололёдными явлениями и порывистым ветром. Сила ветра может достигать в эти дни 17–22 м/с. Осадки могут быть не только в виде снега, но и частично в виде мокрого снега. <…> Температурный фон в основном будет пониженный», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Накануне в пресс-центре мэрии также предупредили новосибирцев о порывистом ветре.


Согласно прогнозу, сегодня, 2 ноября, в Новосибирске ожидаются снег и порывистый ветер. Температура днём составит 0…–6 градусов.


«3 ноября, когда мы будем в тёплом секторе циклона, то температура может повыситься до –2…–7 градусов ночью, и днём до –3…+2 градусов. <…> 4 ноября ночью –6…–11 градусов, а днём ожидается 0…–6 градусов», — добавил Ренад Ягудин.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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