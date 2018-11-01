Рядом с Красным проспектом на две недели раскопали дорогу

Из-за ремонтных работ улицу сузили на пять метров

Дорога будет сужена до 15 ноября





С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Коммунистической в Центральном районе Новосибирска недалеко от Красного проспекта.





«С 1 ноября изменена схема дорожного движения в правобережной части Новосибирска в связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы: на улице Коммунистической в районе дома 44 проезжая часть сужена на 5 метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».





В СГК добавили, что дорогу сужают из-за ремонта трубопровода. Отключать горячую воду и отопление в домах из-за этого не будут.





«Благоустройство и нормальная схема движения автотранспорта на указанном участке будут восстановлены до 15 ноября», — рассказали в энергокомпании.





Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и руководствоваться знаками и временной дорожной разметкой.





Схема сужения дороги





Недавно на улице Фабричной произошёл прорыв теплотрассы — кипяток полился на проезжую часть, а в ближайших домах, школах и больницах отключили отопление.