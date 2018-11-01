Рядом с Красным проспектом на две недели раскопали дорогу
Из-за ремонтных работ улицу сузили на пять метров
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Коммунистической в Центральном районе Новосибирска недалеко от Красного проспекта.
«С 1 ноября изменена схема дорожного движения в правобережной части Новосибирска в связи с проведением ремонтных работ на участке теплотрассы: на улице Коммунистической в районе дома 44 проезжая часть сужена на 5 метров», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
В СГК добавили, что дорогу сужают из-за ремонта трубопровода. Отключать горячую воду и отопление в домах из-за этого не будут.
«Благоустройство и нормальная схема движения автотранспорта на указанном участке будут восстановлены до 15 ноября», — рассказали в энергокомпании.
Водителей и пешеходов просят быть внимательнее и руководствоваться знаками и временной дорожной разметкой.
Недавно на улице Фабричной произошёл прорыв теплотрассы — кипяток полился на проезжую часть, а в ближайших домах, школах и больницах отключили отопление.
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Александр Сильченко
Фото и схема предоставлены СГК