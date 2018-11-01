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На борьбу с гололедом в Новосибирске потратят 110 миллионов рублей

Власти закупили реагент, который в 20 раз дороже песка, — весной он превратится в удобрения

На городских улицах появится новый реагент
На городских улицах появится новый реагент

В этом году дороги Новосибирска будут обрабатывать новыми реагентами — на борьбу с гололёдом в общей сложности потратят 110 миллионов рублей. 


«Применять будем несколько видов противогололёдных реагентов. Первый — реагент "Бионорд". Это материал на основе солей калия, магния, который по своим агрессивным качествам гораздо ниже той песко-соляной смеси, которую мы применяем сейчас, — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. — Эти материалы успешно применяются в Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске». 


По словам чиновника, в этом реагенте есть специальные «минеральные присадки», которые способствуют росту газонов, то есть работают как удобрение. Его будут применять на магистральных улицах — в том числе на Красном проспекте, Кирова, Нарымской — где есть ливневая канализация. Этой зимой её оставят открытой для того, чтобы вода уходила. 


В этом году ДЭУ будет использовать и новый реагент. «Это пески природного дробления. Это искусственный песок. Он отличается тем, что у него более угловатая фракция, поэтому сцепление колеса с дорожным покрытием гораздо эффективнее», — объяснил начальник департамента. В этом году им будут посыпать магистральные широкие дороги, подъемы и развязки.


В этом году на борьбу с гололёдом власти потратят около 110 миллионов рублей — на 30 миллионов больше, чем в прошлом. Окончательная сумма может меняться в зависимости от количества снега. «Стоимость "Бионорда" в 20 раз превышает стоимость песка. При этом в 10 раз расход его меньше», — заявил начальник департамента транспорта.


На этой неделе после первых снегопадов городские тротуары покрылись слоем льда. Это спровоцировало рост количества пациентов в новосибирских травмпунктах

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