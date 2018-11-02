Над куполом оперного театра вывесили флаг России

Флаг подняли за три дня до праздника





Вчера вечером над куполом НОВАТа вывесили флаг России — его подняли в честь Дня народного единства, которое традиционно отмечают 4 ноября.





Высота флага от уровня земли до купола больше сорока метров





«У нас ко всем праздникам поднимают флаг, а на День Победы самое большое полотнище в регионе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НОВАТа. — На все государственные праздники поднимается. А на День Победы поднимается Знамя Победы. Точная копия увеличенная знамени, которое было вооружено над Рейхстагом. Со всеми соответствующими надписями. А сейчас просто российский флаг будет».





Флаг устанавливали профессионалы





В театре пояснили, что размер российского флага — 1,9x3,5 метра, высота от уровня земли до верха купола — 41 метр, до верха флагштока — 50 метров.







Специалисты работали на крыше оперного с семи вечера





В десять вечера российский флаг можно было уже увидеть на крыше НОВАТа





























В Новосибирске часто перед большими государственными праздниками поднимают флаги не только над зданием оперного театра. Так, перед годовщиной победы в Великой Отечественной войне можно увидеть флаг на крыше мэрии города. А минувшим летом в честь Дня России по Красному проспекту пронесли огромный флаг России.