Над куполом оперного театра вывесили флаг России
Его подняли в честь Дня народного единства
Вчера вечером над куполом НОВАТа вывесили флаг России — его подняли в честь Дня народного единства, которое традиционно отмечают 4 ноября.
«У нас ко всем праздникам поднимают флаг, а на День Победы самое большое полотнище в регионе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НОВАТа. — На все государственные праздники поднимается. А на День Победы поднимается Знамя Победы. Точная копия увеличенная знамени, которое было вооружено над Рейхстагом. Со всеми соответствующими надписями. А сейчас просто российский флаг будет».
В театре пояснили, что размер российского флага — 1,9x3,5 метра, высота от уровня земли до верха купола — 41 метр, до верха флагштока — 50 метров.
В Новосибирске часто перед большими государственными праздниками поднимают флаги не только над зданием оперного театра. Так, перед годовщиной победы в Великой Отечественной войне можно увидеть флаг на крыше мэрии города. А минувшим летом в честь Дня России по Красному проспекту пронесли огромный флаг России.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова