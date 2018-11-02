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Над куполом оперного театра вывесили флаг России

Его подняли в честь Дня народного единства

Флаг подняли за три дня до праздника
Флаг подняли за три дня до праздника


Вчера вечером над куполом НОВАТа вывесили флаг России — его подняли в честь Дня народного единства, которое традиционно отмечают 4 ноября. 


Высота флага от уровня земли до купола больше сорока метров
Высота флага от уровня земли до купола больше сорока метров


«У нас ко всем праздникам поднимают флаг, а на День Победы самое большое полотнище в регионе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе НОВАТа. — На все государственные праздники поднимается. А на День Победы поднимается Знамя Победы. Точная копия увеличенная знамени, которое было вооружено над Рейхстагом. Со всеми соответствующими надписями. А сейчас просто российский флаг будет».


Флаг устанавливали профессионалы
Флаг устанавливали профессионалы


В театре пояснили, что размер российского флага — 1,9x3,5 метра, высота от уровня земли до верха купола — 41 метр, до верха флагштока — 50 метров. 


Специалисты работали на крыше оперного с семи вечера 
Специалисты работали на крыше оперного с семи вечера 


В десять вечера российский флаг можно было уже увидеть на крыше НОВАТа
В десять вечера российский флаг можно было уже увидеть на крыше НОВАТа


Над куполом оперного театра вывесили флаг России


Над куполом оперного театра вывесили флаг России


Над куполом оперного театра вывесили флаг России


Над куполом оперного театра вывесили флаг России



Над куполом оперного театра вывесили флаг России


В Новосибирске часто перед большими государственными праздниками поднимают флаги не только над зданием оперного театра. Так, перед годовщиной победы в Великой Отечественной войне можно увидеть флаг на крыше мэрии города. А минувшим летом в честь Дня России по Красному проспекту пронесли огромный флаг России

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