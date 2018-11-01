Заботливые студенты начали подбрасывать автомобилистам наклейки «Шипы» в Академгородке

Наклейку «Шипы» оставляют на лобовом стекле тем, у кого шипованная резина

В новосибирском Академгородке студенты начали подбрасывать автомобилистам бумажные наклейки «Шипы» — в сопроводительной листовке они объясняют свой поступок желанием подзаработать и помочь водителю.







«Выхожу сегодня утром на работу, смотрю под снежком на лобовом стекле какая-то бумажка. Я как обычно подумал, что какая-то рекламная листовка. Оказался листочек с текстом и знак "Шипы"», — рассказал НГС житель Академгородка Виталий Шенцов. По его словам, вместе с наклейкой прилагалась сопроводительная записка, объясняющая, для чего положили наклейку.





«Не понятно, зачем, но с 4 апреля 2017 года вступили поправки ПДД, которые ввели штраф 500 рублей за отсутствие знака "Шипы", — говорится в записке. — Ладно, штрафы, еще время тратить на протоколы и не самые приятные разговоры…Мы обратили внимание, что шипы у вас есть, а знака нет, поэтому…Вот вам наклейка!».





В пакете с листовкой лежит записка, где объясняются причины поступка





Дальше авторы листовок написали, что теперь у водителя не будет проблем с законом, «по крайней мере, в этом вопросе», и, если он желает отблагодарить за наклейку, может перевести 100 рублей на банковскую карту.





При этом, в листовке подчёркивается, что делать это необязательно, и, если наклейка не нужна, лучше её не выбрасывать, а отдать кому-то другому.





«Это никакой не развод. Мы не просим у вас никаких данных о картах, никаких паролей. Мы просто хотим немножко заработать и принести пользу, — объясняется в листовке. — Студенческая жизнь — она такая». Свою добрую инициативу студенты подкрепили тем, что вместе с наклейкой оставили салфетку, которой нужно протереть стекло насухо, прежде, чем клеить знак.







Автомобилист признался, что перевёл деньги. «Во-первых, все-таки эта наклеечка денег стоит, во-вторых, она мне пришлась к месту, потому что у меня ее действительно нет, и каждый раз, когда я в магазине был, либо забывал ее купить, либо она на глаза мне не попадалась, — объяснил Шенцов. — Кстати, я обратил внимание, что не на всех машинах эта наклейка под стеклом лежала. Они конкретно проверили, у кого шипы и нет наклеек на стекле. Только тем и положили. 100 рублей — не великие деньги, мне кажется, наклейка стоит примерно столько же».





Ещё в прошлом году знак «Шипы» был обязательным для автомобилей с шипованной резиной, и нарушителям грозил штраф 500 рублей. Летом эти правила думали отменить, но ничего не изменилось.





Как уточнили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, по правилам дорожного движения, знак должен быть на машинах с шипованной резиной.





В противном случае водителю грозит штраф 500 рублей.