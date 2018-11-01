В мёртвом городе под Новосибирском сняли кино о любви и постапокалипсисе

Съёмки фильма проходили в Новосибирске с 2015 по 2018 год





На YouTube появился любительский фильм «МОР» о жизни после глобальной катастрофы — кино снимали в Новосибирске.





По словам режиссёра картины Артёма Проценко, фильм снимался практически без вложений.





«Изначально хотелось снять что-то в сеттинге пост-апокалипсиса, потому что это с самого детства привлекало. <…> Фильм связан из двух идей: первая — это то, что у человека есть выбор между светлой и тёмной стороной, о выборе человека. <…>





Также была замешана идея о такой вещи, как наставничество, которое порой приобретает <...> насильственный вид. То есть я тебя учу, делая тебе больнее, чтобы ты потом был готов.





Это одна из линий фильма, про отношения главного героя и главного злодея. А вторая идея была в перевёртышем. Обычно мы видим рыцаря, который идёт спасать принцессу в замок, мы хотели посмотреть, что будет если наоборот. Девушка, которая идёт к парню, который в укромном месте. Изменится вся картина. <…> Вторая линия — это герой и его девушка», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр фильма Артём Проценко.





По его словам, съёмки картины начались в августе 2015 года, а закончились в июне 2018. На видеохостинге YouTube фильм появился 16 октября.





Фильм снимали на трех основных локациях — на территории бывшего штрафного батальона за Хилокским рынком (заброшенный около десяти лет назад военный городок), в подвале одного из зданий в центре города и за поселком Северный.





«Абсолютно нет лжи в надписи "ноль рублей". Деньги тратились только на проезд, на еду и воду, а также на какие-то согревающие предметы, которые использовались в зимних сценах. Иногда оплачивали такси. <…> Камеры были свои, аппаратура для звука тоже была своя, поэтому это не относится к бюджету. Хотели снять фильм своими средствами. На сами съёмки мы денег не потратили. Мы обращались к одному из депутатов, который выделил нам 50 тысяч рублей на звуковое оформление. но съёмки были бесплатными», — добавил Артём Проценко.





Посмотреть полную версию фильма можно на YouTube на канале ROUND LAKE Studio





В Новосибирской области нередко снимают кино как профессиональное, так и любительское. Например, осенью 2016 года в Ордынском районе велись съемки фильма «Гайлер», где главные роли исполнили непрофессиональные актеры — писатель Захар Прилепин и продюсер фильма Артур Согоян.

