подробности

В мёртвом городе под Новосибирском сняли кино о любви и постапокалипсисе

Любительский фильм «МОР» обошёлся минимумом средств

Съёмки фильма проходили в Новосибирске с 2015 по 2018 год
Съёмки фильма проходили в Новосибирске с 2015 по 2018 год


На YouTube появился любительский фильм «МОР» о жизни после глобальной катастрофы — кино снимали в Новосибирске.


По словам режиссёра картины Артёма Проценко, фильм снимался практически без вложений.


«Изначально хотелось снять что-то в сеттинге пост-апокалипсиса, потому что это с самого детства привлекало. <…> Фильм связан из двух идей: первая — это то, что у человека есть выбор между светлой и тёмной стороной, о выборе человека. <…> 


Также была замешана идея о такой вещи, как наставничество, которое порой приобретает <...> насильственный вид. То есть я тебя учу, делая тебе больнее, чтобы ты потом был готов. 


Это одна из линий фильма, про отношения главного героя и главного злодея. А вторая идея была в перевёртышем. Обычно мы видим рыцаря, который идёт спасать принцессу в замок, мы хотели посмотреть, что будет если наоборот. Девушка, которая идёт к парню, который в укромном месте. Изменится вся картина. <…> Вторая линия — это герой и его девушка», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр фильма Артём Проценко.


По его словам, съёмки картины начались в августе 2015 года, а закончились в июне 2018. На видеохостинге YouTube фильм появился 16 октября.


Фильм снимали на трех основных локациях — на территории бывшего штрафного батальона за Хилокским рынком (заброшенный около десяти лет назад военный городок), в подвале одного из зданий в центре города и за поселком Северный.


«Абсолютно нет лжи в надписи "ноль рублей". Деньги тратились только на проезд, на еду и воду, а также на какие-то согревающие предметы, которые использовались в зимних сценах. Иногда оплачивали такси. <…> Камеры были свои, аппаратура для звука тоже была своя, поэтому это не относится к бюджету. Хотели снять фильм своими средствами. На сами съёмки мы денег не потратили. Мы обращались к одному из депутатов, который выделил нам 50 тысяч рублей на звуковое оформление. но съёмки были бесплатными», — добавил Артём Проценко.


Посмотреть полную версию фильма можно на YouTube на канале ROUND LAKE Studio


В Новосибирской области нередко снимают кино как профессиональное, так и любительское. Например, осенью 2016 года в Ордынском районе велись съемки фильма «Гайлер», где главные роли исполнили непрофессиональные актеры — писатель Захар Прилепин и продюсер фильма Артур Согоян.

Прочтений: 6415

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено