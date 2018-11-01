Полиция отправилась в рейд по Хилокской и привезла в отдел полсотни человек

Девять задержанных выдворят из России

За день полицейские проверили почти две сотни иностранцев, чтобы найти тех, кто живёт и работает в России нелегально
За день полицейские проверили почти две сотни иностранцев, чтобы найти тех, кто живёт и работает в России нелегально

Новосибирские полицейские устроили в городе массовые проверки мигрантов и привезли в отдел несколько десятков иностранцев.


Рейд проходил 30 октября вдоль улицы Хилокской, в садовых обществах на левом берегу и в одном из коттеджных посёлков Новосибирского района. Полицейские проверили места, где массово работают и живут выходцы из ближнего зарубежья, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что всего полиции удалось охватить проверками 192 иностранца. 49 человек в итоге полицейские привезли в отдел, но после разбирательства некоторых из них отпустили без составления протоколов. «Потому что в ходе проверки документов каких-то нарушений выявлено не было», — объяснили корреспонденту НГС в областной полиции.


Всего по итогам разбирательств полицейские составили 22 протокола о нарушениях миграционного законодательства. Это 15 протоколов за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП РФ), 5 протоколов за незаконную работу в России (ст. 18.10 КоАП РФ) и 2 протокола за незаконное трудоустройство иностранцев (ст. 18.15 КоАП РФ).


Теперь полицейские собирают материалы, чтобы выдворить из России девять найденных нелегальных мигрантов, один иностранец сейчас в спецприёмнике.


Этой осенью двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек. А ранее Ленинский районный суд вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.

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