На ОбьГЭСе загорелся дом: из-за пожара погибла женщина

Эксперты предполагают, что пожар мог начаться с веранды

В ночь на четверг, 1 ноября, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС сгорел дачный дом — на пожаре погибла женщина.







Происшествие случилось в Советском районе — в садовом обществе «Рассвет», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







«Пожарные прибыли на место в 2:26. <…> На момент прибытия пожарной охраны открытым огнём горят дачный дом и пристройка. Дачный дом дощатый, размером три на семь [метров], электрифицирован, отопление печное. К дому пристроена дощатая веранда размером 2 на 7 [метров]», — описали ситуацию в МЧС.







В ведомстве уточнили, что потушить открытый огонь удалось в 2:48, а полностью справиться с пожаром — к 5:32.







«Дом повреждён огнём по всей площади», — подвели итоги в пресс-службе. Также, по её данным, огонь уничтожил веранду.







В МЧС пояснили, что пока неизвестно точно, из-за чего загорелся дом. Пока эксперты дали только предварительное заключение, согласно которому пожар мог начаться с веранды.







«Предполагаемая причина пожара — возгорание горючих материалов от теплового воздействия печи», — пояснили в пресс-службе.







Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, на пожаре погибла 68-летняя женщина.







Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.

