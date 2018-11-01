На ОбьГЭСе загорелся дом: из-за пожара погибла женщина
Предполагаемая причина пожара — горячая печь
В ночь на четверг, 1 ноября, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС сгорел дачный дом — на пожаре погибла женщина.
Происшествие случилось в Советском районе — в садовом обществе «Рассвет», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
«Пожарные прибыли на место в 2:26. <…> На момент прибытия пожарной охраны открытым огнём горят дачный дом и пристройка. Дачный дом дощатый, размером три на семь [метров], электрифицирован, отопление печное. К дому пристроена дощатая веранда размером 2 на 7 [метров]», — описали ситуацию в МЧС.
В ведомстве уточнили, что потушить открытый огонь удалось в 2:48, а полностью справиться с пожаром — к 5:32.
«Дом повреждён огнём по всей площади», — подвели итоги в пресс-службе. Также, по её данным, огонь уничтожил веранду.
В МЧС пояснили, что пока неизвестно точно, из-за чего загорелся дом. Пока эксперты дали только предварительное заключение, согласно которому пожар мог начаться с веранды.
«Предполагаемая причина пожара — возгорание горючих материалов от теплового воздействия печи», — пояснили в пресс-службе.
Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, на пожаре погибла 68-летняя женщина.
Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.
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Ольга Хмелевская
Фото Оксаны Козыревой