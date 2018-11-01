Мэрия потратит миллион на раскрутку в соцсетях приложения «ЭтоНово»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть показал журналистам приложение «ЭтоНово» перед Днём города

Власти Новосибирска решили вложить 1 миллион рублей в раскрутку мобильного приложения «ЭтоНово», которое было создано к 125-летию города.







Информация об этом появилась 30 октября на сайте госзакупок.







Как следует из опубликованных документов, заказчику — МАУК «Городская дирекция творческих программ» — понадобились услуги по продвижению мобильного приложения «ЭтоНово» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook. Эти услуги Городская дирекция творческих программ решила купить за 1 миллион рублей без объявления конкурса у единственного исполнителя — индивидуального предпринимателя Наталии Мясниковой.







По условиям договора, до 19 декабря 2018 года подрядчик должен раскрутить приложение «ЭтоНово» в социальных сетях: опубликовать десятки постов и запустить рекламу, рассчитанную на разные целевые аудитории.







Мобильное приложение «ЭтоНово» появилось несколько месяцев назад — к 125-летию города. В этом приложении можно было посмотреть расписание юбилейных мероприятий. Кроме того, в День города, 24 июня, пользователи могли предъявить это приложение на входе в метро и проехать бесплатно.



Как рассказал корреспонденту НГС заместитель мэра Артём Скатов, приложение «ЭтоНово» разработала новосибирская компания «Кампуз». К юбилею города новосибирцы скачали это приложение около 30 тысяч раз. Сейчас приложение продолжает работать в качестве афиши: из него можно узнать о городских событиях.





«Сегодня в текущем режиме каждый день добавляются туда городские мероприятия, и у нас совершенно очевидные дальнейшие планы — чтобы это приложение дальше жило и развивалось. <…> Хотим, чтобы это приложение стало таким большим хабом мероприятий в городе — <…> чтобы там все мероприятия городские большие были, и не только которые <…> проводит мэрия, а в том числе и коммерческие», — пояснил Артём Скатов.







По его словам, также в перспективе в приложении должна появиться функция опросов. «У нас сейчас большой запрос у горожан на принятие решений на уровне города, у нас опыт большой есть в мэрии Новосибирска проведения различных интернет-опросов, в частности, «Выбери дорогу для ремонта». <…> Мы <…> хотим <…> те вопросы, которые реально вынести на голосование, общественно-политические, также предложить горожанам в этом приложении», — сообщил заместитель мэра.





Артём Скатов уточнил, что приложением «ЭтоНово» каждый день пользуются около 500 человек, но его ещё нужно рекламировать.





«Мы понимаем, что если мы говорим о серьёзном продукте, который бы горожан заинтересовал, <…> то мы должны, конечно, в том числе заинтересовать и, <…> допустим, коммерческие компании, чтобы давать туда информацию, делиться ею. И поэтому, конечно, мы планируем сделать если большое такое, серьёзное городское афишное мероприятие, то ему нужна определённая раскрутка. И, конечно, мы планируем это сделать за счёт-интернет ресурсов, интернет-коммуникаций», — пояснил Артём Скатов.







Он добавил, что с самого начала приложение «ЭтоНово» было частным — городские власти сотрудничали с разработчиками в рамках соглашения. Но сейчас права на приложение принадлежат подведомственному учреждению мэрии, которое и разместило закупку на его раскрутку.







«Учреждение посчитало, что если серьёзно браться за проект, то, конечно, нужны средства и на продвижение. Мы пошли навстречу», — резюмировал Скатов.