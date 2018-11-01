В Новосибирске ищут подростка в серой куртке

К поискам пропавшего присоединились добровольцы из отряда «Лиза Алерт»

Раньше Владимир Бондаренко не пропадал





Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летнего Владимира Бондаренко, который пропал 30 октября в Дзержинском районе Новосибирска.







«Ушёл из дома впервые. Сейчас ведётся информационный поиск, будем выезжать на места при поступлении свидетельств от очевидцев», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Владимира Бондаренко — около 182 см. У него спортивное телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения подросток был одет в серую куртку с капюшоном, чёрные джинсы, серые кроссовки.







Любую информацию о пропавшем волонтёры просят сообщать по телефонам 8 800 700–54–52 или 112.



Ранее стало известно, что новосибирские волонтёры ищут 14-летнюю Евгению Перевалову, которая пропала накануне днём в микрорайоне ОбьГЭС.