В Новосибирске ищут подростка в серой куртке
К поискам пропавшего присоединились добровольцы из отряда «Лиза Алерт»
Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летнего Владимира Бондаренко, который пропал 30 октября в Дзержинском районе Новосибирска.
«Ушёл из дома впервые. Сейчас ведётся информационный поиск, будем выезжать на места при поступлении свидетельств от очевидцев», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего Владимира Бондаренко — около 182 см. У него спортивное телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения подросток был одет в серую куртку с капюшоном, чёрные джинсы, серые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем волонтёры просят сообщать по телефонам 8 800 700–54–52 или 112.
Ранее стало известно, что новосибирские волонтёры ищут 14-летнюю Евгению Перевалову, которая пропала накануне днём в микрорайоне ОбьГЭС.
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Александр Сильченко
Фото lizaalert.org