подробности

Фото: вместо парковки на площади Ленина появилась сцена

В конце недели здесь пройдёт концерт ко Дню народного единства

Сейчас у сцены дежурит охрана
Сейчас у сцены дежурит охрана


На перекрытой парковке на площади Ленина в центре Новосибирска установили сцену.

Парковку у здания № 1 на улице Ленина перекрыли вчера — сейчас по её периметру стоят ограждения.


Вчера в пресс-центре мэрии сообщили, что стоянку огородили ко Дню народного единства, при этом в муниципалитете не смогли уточнить, будут ли в этом месте устанавливать сцену. 


Сцену на площади Ленина поставили перед празднованием Дня народного единства
Сцену на площади Ленина поставили перед празднованием Дня народного единства


В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов.


В прошлый раз сцену на парковке площади Ленина ставили к традиционному Сибирскому фестивалю бега, который прошёл 8 сентября. 

Прочтений: 3028

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено