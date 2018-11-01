Фото: вместо парковки на площади Ленина появилась сцена
В конце недели здесь пройдёт концерт ко Дню народного единства
На перекрытой парковке на площади Ленина в центре Новосибирска установили сцену.
Парковку у здания
Вчера в пресс-центре мэрии сообщили, что стоянку огородили ко Дню народного единства, при этом в муниципалитете не смогли уточнить, будут ли в этом месте устанавливать сцену.
В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов.
В прошлый раз сцену на парковке площади Ленина ставили к традиционному Сибирскому фестивалю бега, который прошёл 8 сентября.
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Александр Сильченко
Фото автора