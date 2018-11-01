Фото: вместо парковки на площади Ленина появилась сцена

Сейчас у сцены дежурит охрана





На перекрытой парковке на площади Ленина в центре Новосибирска установили сцену.



Парковку у здания № 1 на улице Ленина перекрыли вчера — сейчас по её периметру стоят ограждения.







Вчера в пресс-центре мэрии сообщили, что стоянку огородили ко Дню народного единства, при этом в муниципалитете не смогли уточнить, будут ли в этом месте устанавливать сцену.





Сцену на площади Ленина поставили перед празднованием Дня народного единства





В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов.







В прошлый раз сцену на парковке площади Ленина ставили к традиционному Сибирскому фестивалю бега, который прошёл 8 сентября.

