Трёх хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную

Через несколько дней российской команде предстоит побороться за Кубок Германии

В числе приглашённых в олимпийскую сборную оказался защитник Николай Демидов

Три игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попали в Олимпийскую сборную России, которая сейчас готовится к играм с командами Германии, Словакии и Швейцарии.







«Защитник нашей команды Николай Демидов, а также нападающие Максим Казаков и Никита Михайлов вызваны в Олимпийскую сборную России, которая в рамках Кубка Германии проведёт три матча на турнире», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».







По её данным, 8 ноября российская команда сыграет со сборной Германии, 10 ноября — со Словакией, а 11 ноября — со Швейцарией.







Также в клубе уточнили, что для Максима Казакова и Никиты Михайлова это первый вызов в сборную.







Недавно нападающий Никита Михайлов третий раз за сезон стал лучшим новичком недели Континентальной хоккейной лиги.

