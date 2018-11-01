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Трёх хоккеистов «Сибири» вызвали в олимпийскую сборную

Через несколько дней российской команде предстоит побороться за Кубок Германии

В числе приглашённых в олимпийскую сборную оказался защитник Николай Демидов
В числе приглашённых в олимпийскую сборную оказался защитник Николай Демидов

Три игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» попали в Олимпийскую сборную России, которая сейчас готовится к играм с командами Германии, Словакии и Швейцарии.


«Защитник нашей команды Николай Демидов, а также нападающие Максим Казаков и Никита Михайлов вызваны в Олимпийскую сборную России, которая в рамках Кубка Германии проведёт три матча на турнире», — сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».


По её данным, 8 ноября российская команда сыграет со сборной Германии, 10 ноября — со Словакией, а 11 ноября — со Швейцарией.


Также в клубе уточнили, что для Максима Казакова и Никиты Михайлова это первый вызов в сборную.


Недавно нападающий Никита Михайлов третий раз за сезон стал лучшим новичком недели Континентальной хоккейной лиги.

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