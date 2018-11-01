На ОбьГЭСе пропала 14-летняя девушка с зелёными глазами

Волонтёры попросили помощи в её поисках

Евгению Перевалову не могут найти со вчерашнего дня
Евгению Перевалову не могут найти со вчерашнего дня

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летней Евгении Переваловой, которая пропала накануне днём в микрорайоне «ОбьГЭС».


«31 октября 2018 года около 15:30 вышла из дома по улице Приморской в Советском районе города Новосибирска», — описали обстоятельства исчезновения девушки в новосибирском поисково-спасательном отряде «Маяк».


В ориентировке сообщается, что у Евгении Переваловой плотное телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы, подстриженные под каре. Рост пропавшей — 175 сантиметров. В день исчезновения она была одета в белый свитер с синими полосками, тёмно-синюю куртку с красным воротником. На голове была чёрная шапка с розовым принтом, на ногах — сине-бело-красные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, волонтёры просят обратиться в полицию по единому номеру 112 или позвонить в поисково-спасательный отряд «Маяк» по телефону 8–951–393–0911.


На прошлой неделе под Новосибирском благополучно завершились поиски 12-летнего мальчика, который пропал в Искитимском районе. Ребёнка нашли на железнодорожной платформе.

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