На ОбьГЭСе пропала 14-летняя девушка с зелёными глазами

Евгению Перевалову не могут найти со вчерашнего дня

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 14-летней Евгении Переваловой, которая пропала накануне днём в микрорайоне «ОбьГЭС».







«31 октября 2018 года около 15:30 вышла из дома по улице Приморской в Советском районе города Новосибирска», — описали обстоятельства исчезновения девушки в новосибирском поисково-спасательном отряде «Маяк».







В ориентировке сообщается, что у Евгении Переваловой плотное телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы, подстриженные под каре. Рост пропавшей — 175 сантиметров. В день исчезновения она была одета в белый свитер с синими полосками, тёмно-синюю куртку с красным воротником. На голове была чёрная шапка с розовым принтом, на ногах — сине-бело-красные кроссовки.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, волонтёры просят обратиться в полицию по единому номеру 112 или позвонить в поисково-спасательный отряд «Маяк» по телефону 8–951–393–0911.







На прошлой неделе под Новосибирском благополучно завершились поиски 12-летнего мальчика, который пропал в Искитимском районе. Ребёнка нашли на железнодорожной платформе.

